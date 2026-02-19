Legenda Benficăi, atacată de propriii suporteri după ce i-a luat apărarea lui Vinicius! „M-au făcut ‘maimuță’ și ‘Iuda’. Au spus că nu mai am ce căuta pe stadion”

ADVERTISEMENT

Luisao (45 de ani) este un nume uriaș în istoria clubului Benfica, pe care l-a reprezentat timp de 15 ani, purtând banderola de căpitan în peste 400 de partide. Acesta s-a poziționat de partea lui Vinicius în scandalul de rasism de la partida Benfica – Real Madrid 0-1, iar mai mulți suporteri ai „vulturilor” l-au atacat dur pe rețelele sociale.

Simbolul Benficăi, atacat de suporterii echipei după ce i-a luat apărarea lui Vinicius

Fostul mare fundaș nu a fost de acord cu decizia celor de la Benfica de a respinge acuzațiile făcute de Vinicius. „Tricoul acesta e foarte important, iubesc Benfica, este ca o a doua piele, trebuie să fii vrednic pentru a purta acel tricou sacru, iar mesajul lui înrăutățește situația, pentru că este o minciună… meciurile de fotbal se câștigă cu tărie de caracter, cu un spirit de luptă… A fost un rasist, da, și îmi e rușine”, a fost comentariul lăsat de Luisao la .

Reacția suporterilor portughezi a fost una extrem de dură, după cum a dezvăluit chiar fostul fundaș brazilian. „Apăr clubul și am experiență, știu despre ce vorbesc. Nu judec pe nimeni. Spun doar că Benfica este un club prea mare pentru a fi implicat în asta, indiferent dacă este adevărat sau nu.

Deși, pe baza experienței, știu adevărul. M-au insultat pe rețelele sociale, m-au făcut ‘maimuță’ și ‘Iuda’, au spus că nu voi mai păși vreodată în stadionul Benficăi. Sunt de părere că Vinicius este un erou şi un model în lupta împotriva prejudecăţilor… împotriva rasismului”, a afirmat Luisao pentru postul de televiziune ESPN Brasil, citat de . .

Cine este Luisao

După experienţe la formaţiile braziliene Juventus-SP și Cruzeiro, Luisao semna cu Benfica în 2003, fiind achiziționat cu aproximativ 1 milion de euro. Fundașul brazilian avea să devină o legendă la Lisabona, unde a petrecut 15 sezoane înainte de a se retrage în 2018. Apărătorul a strâns 538 de prezențe pentru Benfica, în 414 dintre meciuri purtând banderola de căpitan.

Acesta a cucerit 20 de trofee alături de „vulturi”, deținând recordul din acest punct de vedere. Toate au fost câștigate pe plan intern: șase titluri, trei Cupe ale Portugaliei, șapte Cupe ale Ligii și patru Supercupe. În perioada petrecută de Luisao la club, Benfica a disputat și două finale de Europa League consecutive, ambele pierdute, 1-2 cu Chelsea în 2013 și 0-0 (2-4 după loviturile de departajare) cu Sevilla în 2014. După retragere, a activat în cadrul clubului ca director tehnic, în perioada 2020 – 2025.

Timp de un deceniu, între 2001 și 2011, Luisao a evoluat și pentru echipa națională a Braziliei, unde a strâns 44 de selecții, marcând 3 goluri. A câștigat trei trofee alături de „Selecao”: Copa America în 2004 și două Cupe ale Confederațiilor, în 2005 și 2009. Fundașul central a fost prezent la două turnee finale de Cupă Mondială, în 2006 și 2010, însă nu a jucat niciun minut.