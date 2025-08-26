Sport

Legenda “câinilor” anunţă cum poate prinde Dinamo cupele europene: “Au un buget important şi perioada de transferuri nu s-a încheiat!”

Dinamo are un debut bun de sezon și momentan se află în grafic pentru accederea în play-off. Legenda „câinilor” a dezvăluit cum vor putea „alb-roșii” să prindă cupele europene
26.08.2025 | 12:38
Marius Niculae a dat verdictul după startul bun de sezon al lui Dinamo. Foto: Colaj FANATIK

Marius Niculae, invitatul lui Cristi Coste din noua ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”, a dezvăluit cum ar putea „câinii roșii” să ajungă în cupele europene. Legenda lui Dinamo știe care sunt elementele ce o pot duce pe formația din „Ștefan cel Mare” acolo unde toți fanii așteaptă de mulți ani.

Marius Niculae a comentat debutul de sezon al lui Dinamo. Cum pot ajunge „câinii” în cupele europene

Dinamo a scăpat de insolvență și, începând cu următorul sezon, va putea juca în cupele europene dacă va obține o poziție pe podiumul SuperLigii României sau dacă va ridica Cupa României la finalul sezonului. Marius Niculae, invitatul lui Cristi Coste de la „FANATIK Dinamo”, a vorbit despre startul bun de sezon al „câinilor”, care, după părerea lui, sunt pe un drum bun.

„Terenul a fost greu și la propriu și la figurat (n.r. – În partida contra ”U” Cluj). Meciul se îndrepta către un 0-0, toată lumea simțea așa. Mutarea lui Kopic a fost inspirată prin introducerea lui Pop, care a reușit să marcheze primul său gol pentru Dinamo chiar împotriva echipei care l-a format.

În primul rând, sezonul acesta așteptările sunt mult mai mari, după ce a obținut loc de play-off, când nimeni nu se aștepta. Acum avem și cu ce să facem comparație… cu jucătorii care au plecat, dar să nu uităm că și celor de sezonul trecut le-a luat ceva timp până să se adapteze.

Important este că Dinamo adună puncte, au liniștea financiară după ce au ieșit din insolvență, bugetul de 12 milioane de euro este foarte mare pentru fotbalul românesc. Momentan este în obiectiv și încă nu s-a încheiat campania de transferuri. Momentan sunt în grafic, dar trebuie să avem răbdare”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

„Dinamo a jucat cel mai bun fotbal din România!”. Care a fost motivul decăderii în play-off-ul sezonului trecut

Marius Niculae este de părere că Dinamo a practicat cel mai frumos fotbal din sezonul regular precedent, însă lipsa unui obiectiv în play-off a făcut ca fotbaliștii să nu mai aibă aceeași constanță pe final de stagiune:

„Anul trecut, până la play-off, Dinamo a practicat cel mai frumos fotbal. Din play-off nu mai aveau obiectiv și jucătorii au intrat într-o zonă de confort. Obiectivul lor principal era să fie în play-off, știu asta pentru că aveam doi jucători U21 cu care vorbeam: Cîrjan și Roșca. În momentul în care ajungi în play-off, fără obiectiv, este greu să motivezi jucătorii, mai ales că mulți dintre ei erau cu un picior la alte echipe”, a spus Marius Niculae la „FANATIK Dinamo”.

