Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum

Igor Milanović, jucătorul de polo pe apă care a câștigat de două ori , a renunțat la viața de la oraș. Ajuns la 59 de ani a lăsat în urmă celebritatea și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit, fără să fie conectat la știrile negative din lume.

ADVERTISEMENT

Ce face Igor Milanović după ce a plecat din oraș într-un sat de lângă Belgrad

Unul dintre cei mai buni jucători de polo pe apă din toate timpurile, Igor Milanović, s-a retras din domeniul sportiv în urmă cu 2 ani. De atunci a ieșit în spațiul public destul de rar, însă recent a făcut dezvăluiri despre viața pe care o duce.

Sportivul sârb, văzut ca o legendă în polo, a decis să se întoarcă la origini. A lăsat în urmă traiul și agitația din Belgrad și s-a stabilit într-o localitate situată aproape de capitală. Acesta locuiește într-o casă veche într-un sat situat în municipiul Sopot.

ADVERTISEMENT

La recensământul din anul 2022, satul avea o populație de 1.604 de persoane. Așadar, locul este unul extrem de liniștit, motiv pentru care a fost ales și de sportivul care deține în palmaresul său două medalii de aur.

„Locuiesc la 40 de kilometri de Belgrad, în Kosmaj, satul Popović. Am un teren acolo, o casă veche de familie și una nouă, o saună, o piscină… Fac și medicină preventivă. M-am întors la sport, dar într-o formă diferită – concentrat pe sănătate.

ADVERTISEMENT

Baza este respirația, o practic de zece ani, mai întâi pe mine, iar acum și prin lucrul cu ceilalți”, a spus fostul jucător de polo pe apă, Igor Milanović, pentru . Sportivul este fericit cu traiul pe care îl duce.

ADVERTISEMENT

De ce Igor Milanović nu are televizor

Igor Milanović își dorește să se bucure din plin de existența pe care o duce în satul din apropiere de Belgrad. A anunțat că vrea să stea departe de negativitate, dovadă că nu deține niciun televizor în spațiul personal.

Fostul jucător de a subliniat că nu a luat această decizie acum, ci în urmă cu multă vreme. În perioada în care juca pentru Mladost, la Zagreb, la sfârșitul anilor optzeci, nu deținea acest dispozitiv și iată că lucrurile nu s-au schimbat nici acum.

ADVERTISEMENT

„Așa cum nu am avut unul în Zagreb, nici în Kosmaj nu am televizor. Trăiesc fără el de mult timp. Îmi place să mă uit la un film sau la transmisiunea unui eveniment sportiv, dar pot face asta pe laptop.

Nu mă uit la știri, îmi face viața mai sănătoasă. Sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când sunt fără acele informații”, a completat Igor Milanović, mai arată sursa citată mai devreme.

Cine este Igor Milanović

Igor Milanović s-a născut pe 18 decembrie 1965, în Belgrad, Serbia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. E considerat unul dintre cei mai buni jucători de polo pe apă din toate timpurile. Și-a început cariera la Partizan.

A jucat în 349 de meciuri pentru echipa națională a Iugoslaviei. De-a lungul carierei sportive a marcat 540 de goluri. Sportivul a mai jucat pentru echipe precum Mladost, Steaua Roșie, Roma, Budva Riviera și Catalunya.

De asemenea, a câștigat numeroase trofee importante. A câștigat două medalii olimpice de aur, două medalii de aur mondiale și un aur european. În plus, deține trei medalii de aur europene cu echipa națională a Iugoslaviei.

Mai mult, i s-a acordat onoarea de a purta steagul național al Iugoslaviei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 1996 de la Atlanta. Astfel, a fost al 18-lea jucător de polo pe apă purtător de steag la ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Olimpice.

La 13 mai 2006, Igor Milanović a fost introdus în International Swimming Hall of Fame din Fort Lauderdale. După ce a renunțat la cariera de sportiv a devenit antrenor principal al echipei Partizan, după demisia lui Dejan Udovičić.

În calitate de antrenor a condus Partizan în perioada 2009 – 2014. În anul 2011, alături de echipa pe care o antrena a câștigat Campionatul Euroligii. Ulterior, fostul jucător de polo pe apă a stat pe banca echipelor Steaua Roșie, Novi Belgrad, Pro Reko, Galatasaray și Olympiakos.

Drama care l-a marcat pe Igor Milanović

În planul sentimental, Igor Milanović este căsătorit de ani buni cu Ivana Đakonović. Anterior, sportivul a fost însurat cu Nataša pe care a cunoscut-o în anul 1986. S-au întâlnit la scurt timp după celebrul său gol împotriva Spaniei în finala Campionatului Mondial.

S-au căsătorit în anul 2003, însă mariajul său a fost marcat de o mare dramă. Fostul jucător de polo pe apă a rămas văduv în 2012 când partenera sa de viață a murit din cauza cancerului de care suferea încă din anul 2010.

Sportivul a trebuit să aibă grijă de cele două fiice ale sale. Actuala soție este nimeni alta decât prietena cea mai bună a regretatei sale partenere. Cu toate că a fost aspru criticat pentru decizia sa, Igor Milanović și-a văzut mai departe de viața personală.

„Ivana a venit atunci și ne-a ajutat. Era prietena soției mele decedate. A simțit nevoia să ne ajute pentru că era oaspete frecvent în casa noastră. Fiica mai mică își amintește mai bine de Ivana decât de mama ei.

Aceste lucruri nu m-au interesat niciodată. Era normal să se ajungă la o anumită apropiere, pentru că timp de doi ani a venit în fiecare zi să ne ajute. Știu exact momentul în care am început să o privesc ca pe o femeie, nu ca pe o prietenă.

Copiii o adoră, au o relație minunată. Acum sunt mai mult acolo, mai ales pentru că am fost în străinătate, dar mă străduiesc să nu le stric armonia și atmosfera feminină”, a declarat Igor Milanović pentru „K1”, relatează .