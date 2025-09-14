Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”

O adevărată legendă a sportului trece prin momente dificile. Din cauza luptei pe care o duce împotriva drogurilor, un mare sportiv a ajuns să piardă aproape totul. De parcă situația nu era destul de complicată pentru el, recent, a aflat că soția sa a depus actele de divorț.

ADVERTISEMENT

Un campion mondial și fosta lui soție divorțează după 7 ani de căsnicie

Ryan Lochte, , traversează una dintre cele mai dificile și agitate perioade din viața sa. Sportivul de 41 de ani se luptă de ceva vreme cu drogurile și încearcă să scape de dependența sa de aceste substanțe. Din păcate, în acest proces deloc ușor, soția sa a decis să nu îi fie aproape.

Reid, soția lui Ryan Lochte a depus recent cererea de divorț după 7 ani de căsnicie. Aceasta a formulat o serie de acuzații șocante la adresa multiplului campion olimpic, susținând că „am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre” și că l-a surprins inclusiv inhalând oxid de azot în fața celei mici.

ADVERTISEMENT

Momentan, niciunul dintre cei doi nu a vorbit cu subiect și predicat despre adevăratul motiv care ar fi dus la separare. În luna martie a acestui an, Reid a declarat că divorțul de Ryan Lochte este „dureros”. Fosta parteneră a campionului a susținut că a făcut tot ce a putut pentru a salva mariajul, însă au existat anumite situații pe care nu le-a prevăzut.

Ce acuzații îi aduce fosta soție lui Ryan Lochte

În prezent, campionul olimpic Lochte este într-o relație cu Molly Gillihan, de profesie învățătoare. Din documentele depuse de Reid la instanță reiese faptul că aceasta cere custodia exclusivă a celor trei copii ai lor, Caiden, Liv și Georgia.

ADVERTISEMENT

Reid a declarat că împărțirea custodiei ar fi o variantă dăunătoare copiilor, deoarece Ryan are un istoric de abuz de substanțe. Potrivit informațiilor pe care Reid le deține, se pare că înotătorul de 41 de ani încă abuzează de substanțe ilegale controlate.

ADVERTISEMENT

Fosta parteneră a campionului susține că în urmă cu două luni, atunci când a cerut ca cei trei copii să stea la el peste noapte. Lochte a refuzat să facă un test antidrog la domiciliu, iar Reid a refuzat să îi dea copiii. Într-o petiție depusă la dosar, Reid a precizat că Lochte are „tendința de a adormi în timpul zilei” și că l-a găsit inclusiv „adormit la volan, cu mașina încă pornită și cu muzica dată tare”.

Acuzațiile fostei soții ale campionului nu se opresc aici. Femeia susține că Lochte a condus copiii la școală sub influența alcoolului. Pe 7 august, Ryan a fost implicat într-un accident grav, fapt ce a convins-o pe Reid că cei trei copii nu sunt în siguranță cu tatăl lor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ea afirmă că Lochte „a adormit în timp ce era singurul adult care supraveghea copiii.” Ba mai mult, în timp ce ea era plecată la muncă, el „a deconectat toate camerele de securitate, astfel încât să nu mai pot verifica copiii”, arată documentul depus la instanță.

Campionul Ryan Lochte a fost la reabilitare

Recent, publicația Daily Mail a dezvăluit faptul că Ryan Lochte are 54 de zile de când nu a mai consumat droguri. Campionul a fost internat o bună perioadă de timp într-o clinică de reabilitare din Florida. Înotătorul, care a câștigat șase medalii de aur pentru SUA în patru ediții olimpice, a mai fost la reabilitare timp de șase săptămâni în 2018, pentru dependența de alcool, după un incident într-un hotel din California.

„După accidentul de mașină din 2023, am intrat în depresie, care m-a condus către abuzul de substanțe. Nu neg că am folosit droguri acasă, dar neg cu tărie că le-am folosit vreodată în fața copiilor sau în preajma lor. Niciodată nu am condus sub influența alcoolului sau a substanțelor. Uneori mă odihneam în camioneta mea în loc să intru în casă. Nu pentru că eram afectat, ci pentru că mediul din casă devenise copleșitor și foarte toxic.

Am încercat disperat să păstrez divorțul privat, nu pentru a mă proteja pe mine, ci pentru a-mi proteja copiii de acuzații false care i-ar putea răni. Din păcate, în ciuda acestui efort, fosta mea soție a ales să facă această situație publică, știind că eram deja în reabilitare intensivă.”, a declarat Ryan Lochte, potrivit

Reid a cerut, de asemenea, pensie alimentară și sprijin financiar, dorind să continue să locuiască separat de Lochte, în casa din Florida pe care o împărțiseră. Ea a cerut instanței să-i acorde permisiunea de a se muta împreună cu copiii în California, susținând că nu se poate baza pe Lochte din cauza „numeroaselor probleme legate de abuzul de substanțe” și a faptului că „munca lui îl poartă în întreaga țară și lume.”