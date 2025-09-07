Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață

Greg Louganis, un celebru săritor în apă american, care a impresionat de-a lungul timpului nu doar prin performanțele sale sportive, ci și prin acțiunile din afara bazinului, a luat o decizie radicală. Legenda din SUA și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa. De ce a recurs la acest gest?

Legendarul sportiv de peste ocean a luat decizia drastică de a părăsi SUA în vederea unui nou început. Pentru a-și pune în aplicare planul și a începe o nouă viață, campionul olimpic a hotărât să-și vândă trei medalii olimpice, dar și casa. Greg Louganis este cvintuplu campion olimpic, iar acum a luat decizia de a se muta din Statele Unite ale Americii pentru un ”nou start”.

Ajuns la 65 de ani, fostul mare sportiv . Le-a obținut între 1976 și 1988. Acum, a luat decizia de a se muta în Panama. El tocmai și-a vândut casa din California și multe dintre bunurile sale. Anunțul a fost făcut chiar de Louganis, vineri, pe .

Louganis a spus că ”a decis să doneze, să vândă ce se poate vinde, să ofere cadouri și să ofere acolo unde lucrurile ar putea fi necesare sau apreciate”. El a menționat că este ”foarte încântat” de cumpărătorul casei sale. ”Am mulțumit și am binecuvântat casa pentru a aduce bucurie, dragoste, pace, fericire și un sentiment de siguranță celor care au intrat în ea”, a scris Louganis.

Cu cât s-au vândut la licitație medaliile legendarului sportiv

Pentru a face rost de bani, Greg Louganis și-a vândut trei medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice. A strâns de pe urma lor suma de 400.000 de dolari, în luna iulie a acestui an.

Medalia sa de aur de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 s-a vândut cu 199.301 de dolari, în timp ce medalia sa de aur de la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988 s-a vândut cu 201.314 de dolari. La Seul, Louganis a devenit primul om din istorie care ”a câștigat probele de sărituri în apă la Jocuri Olimpice consecutive”, potrivit site-ului web al echipei SUA, notează .

Medalia sa de argint, pe care a câștigat-o în 1976, la doar 16 ani, s-a vândut cu 30.250 de dolari. Bobby Livingston, vicepreședinte executiv al RR Auction, a declarat că licitația ”vorbește de la sine” despre moștenirea lui Louganis.

”Când un simbol al sportului precum Greg se desparte de medaliile sale, este un moment care depășește cu mult limitele licitației”, a spus Livingston într-un comunicat. ”Am fost onorați să jucăm un rol în acest sens”.

Cu ce alte activități s-a mai remarcat Greg Louganis în ultimii ani

Greg Louganis s-a născut în 1960. Copilăria sa a fost una extrem de dificilă. Avea să fie abandonat de părinții săi adolescenți și luat în îngrijire de o familie din suburbiile din San Diego. Imediat după ce a început să meargă, i-a impresionat pe cei apropiați cu acrobațiile sale.

Viața i s-a schimbat total în 1969. Atunci, familia sa a decis să instaleze o piscină în grădină. Astfel, la 9 ani, Greg deja sărea în toate direcțiile posibile. Mama sa a decis să-l trimită să ia lecții la piscina locală. Așa a început povestea lui Greg Louganis, viitorul campion olimpic.

Pe lângă succese, Greg a ascuns și o serie de secrete intime. Până în mijlocul anilor 90, Louganis și faptul că suferea de SIDA. Cele două aspecte au fost o povară purtată pe umeri foarte mult timp. Treptat, cu mentalitățile colective în schimbare, și-a spus că era timpul să facă totul public.

Apariția la Jocurile Gay în 1994 a fost un prim pas în ”eliberarea” sa. După retragerea din activitate, Louganis s-a remarcat cu mai mult activități. El și-a scris biografia, a antrenat sportivi, a fost mentor al echipei americane, dar, cel mai important, a devenit una dintre principalele figuri în lupta împotriva discriminării.