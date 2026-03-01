Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”

ADVERTISEMENT

Dinamo București, al doilea cel mai important club de fotbal din România, dacă ne uităm la palmaresul istoric, tradiție și performanțe europene, a dat de-a lungul anilor jucători imenși. Cine este legenda din Ștefan cel Mare care recunoaște faptul că a fost, în anii 80, aproape de transferul la Steaua.

Cine a fost legenda de la Steaua care a încercat să-l aducă în Ghencea pe Ionel Augustin, marele atacant de la Dinamo

Ionel Augustin (70 de ani), cel poreclit ”Oneață”, a fost un jucător uriaș al clubului Dinamo. În Ștefan cel Mare, marele atacant a câștigat patru titluri de campion (1975, 1982, 1983, 1984) și două Cupe ale României (1982, 1984). În plus, acesta a avut un rol crucial la cea mai importantă performanță pe plan european a echipei din Capitală, semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984).

Toate aceste performanțe plus cifrele sale uluitoare din postura de vârf (sute de meciuri și zeci de goluri numai în campionat) ar fi putut fi șterse cu buretele de un moment care s-a petrecut în anul 1985. Invitat la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Ionel Augustin, a dezvăluit o întâmplare care i-ar fi putut schimba cariera și viața.

În vara anului 1985, cel care preceda istoricul 1986, , a fost dorit la marea rivală, Steaua. În emisiunea de la FANATIK, Ionel Augustin a povestit cum au decurs lucrurile. Un rol important în această tentativă de mutare l-a jucat nimeni altul decât Anghel Iordănescu.

”A fost o discuție la fostul stadion 23 August. Nea Puiu Iordănescu, pe care îl respect foarte mult, m-a apreciat foarte mult. Chiar am stat cu el în cameră la echipa națională. În acel moment, el avea unele informații conform cărora eu nu mă mai înțeleg cu Cornel Dinu la Dinamo.

Și a venit și mi-a făcut o propunere. A venit atunci cu nea Ion Alecsandrescu (n.r. președintele clubului Steaua în acea perioadă). M-a chemat, am stat de o vorbă, civilizat, l-am salutat, nea Ion acolo, a vorbit Puiu: ‘uite, așa, dorim să… așa să vii să ne ajuți, avem nevoie de tine, calitățile tale’. Și am zis: ‘nea Puiu, îți mulțumesc foarte mult, sunt extraordinar de încântat pentru oferta asta, dar nu pot să vin’, mărturisește ”Oneață”.

Ionel Augustin e convins: “Dacă acceptam mutarea la Steaua, eram câștigător de Cupa Campionilor şi eu!”

În ciuda insistențelor lui Iordănescu, Ion Alecsandrescu, cel poreclit „Sfinxul”, era convins că transferul nu se va realiza. ”Nea Ion Alecsandrescu i-a zis lui nea Puiu: ‘ți-am spus eu că ăsta e încăpățânat, nu o să-l convingi’”, mai dezvăluie Augustin. ”(n.r. Ce le-ați spus celor de la Steaua? ‘Sunt dinamovist, nu am cum să joc la voi’) Exact asta am spus. Nu am cum”.

Ionel Augustin afirmă că nu are niciun regret pentru faptul că a refuzat să ajungă la Steaua. Admite însă că, dacă o făcea, acum avea în vitrină și el trofeul Cupei Campionilor Europeni pe care echipa din Ghencea avea să-l obțină în 1986, după finala cu Barcelona de la Sevilla. ”Dacă făceam pasul acesta (n.r. transferul la Steaua) și mă interesa foarte mult, câștigam Cupa Campionilor și eu. Aveam un trofeu important în carieră”, mai spune dinamovistul.

Cum a ajuns Ionel Augustin să joace la Rapid, cealaltă rivală din București

La trei ani distanță de la transferul său ”eșuat” la Steaua, din Capitală a lui Dinamo, Rapid. Un rol decisiv în această mutare l-a jucat Mircea Lucescu, cel care nu l-a mai dorit pe ”Oneață” în Ștefan cel Mare.

”La Rapid am ajuns, dar sub altă conjunctură. A venit nea Mircea Lucescu în 1985 (n.r. la Dinamo), a intrat Victoria București atunci în Divizia A. A venit nea Mircea Lucescu și a zis că nu mai are nevoie de serviciile mele. Și atunci m-am dus la Victoria.

Și după aceea a venit Liță Dumitru, care era prieten foarte bun cu nea Marin Bărbulescu. Acesta răspundea de Victoria București. El m-a cerut pe mine. Și m-a convins pe mine, vino să mă ajuți la Rapid, vei fi secundul meu și jucător. Acolo am acceptat. Văzusem că nea Mircea nu mă mai vrea. La Rapid m-au primit fantastic. Nu era o rivalitate așa mare. Pe vremea aceea nici nu se înjura”, își mai amintește Augustin.