Legenda clubului taxează indiferența față de echipa favorită: „Orașul nu merită echipa asta! Uneori regret că am reînființat-o! ”

Una dintre formațiile de tradiție din SuperLiga României traversează o perioadă grea, fiind apăsată de datorii mari și de imposibilitatea de a obține sprijinul autorităților
Catalin Oprea
28.05.2026 | 08:37
Mircea Dridea (stânga) și Eduard Iuhasz sunt două legende ale Petrolului FOTO sportpictures
Mircea Dridea, cea mai emblematică personalitate din istoria Petrolului, a criticat în termeni duri lipsa de interes a oficialităților locale față de echipa fanion a Ploieștiului. Seniorul lupilor galbeni, care a împlinit 89 de ani, este cel care a pus bazele actualei echipe, în 2016, după ce clubul a ajuns în faliment.

Omul care a jucat toată cariera numai la Petrolul, bifând 15 sezoane consecutive în prima ligă, crede că orașul nu merită această echipă, din moment ce nu o susține. „Eu am mai spus-o, la Ploiești, nu se vrea echipă de fotbal. Îmi pare rău, că poate vorbesc cu păcat, dar uneori parcă regret că am reînființat echipa în 2016.

Noi, cei care am făcut asta, meritam mai mult. Au fost promisiuni, au venit pe lângă echipă, că o să fie, că nu știu ce, dar nimic”, a spus Dridea într-un interviu pentru Observatorul Prahovean.

Golgheter all-time al clubului, cel mai mare dintre frații Dridea, care au făcut parte din echipa Petrolului, singura din fotbalul românesc care a învins Liverpool, nu înțelege de ce autoritățile locale nu găsesc o metodă să sprijine echipa, așa cum se întâmplă în alte părți.

„În Prahova sunt numai lupte politice”

Chiar așa, de atâția ani, să nu se găsească o persoană cu putere politică, care să facă ceva pentru Petrolul? Legal, nu cu șmecherii. Adică, o lege e la Ploiești și alta la Târgoviște sau Buzău? Nu mai zic de Cluj. Am ajuns să ne uităm noi ploieștenii la echipe care, conform istoriei, ar trebui să învețe de la noi?

În multe locuri din țara asta se joacă cu Consiliul Local pe piept, cu Consiliul Județean pe spate, iar la Ploiești nu se poate? Nu se poate pentru că în Prahova sunt numai lupte politice și nimeni nu e interesat de fotbal. În condițiile astea de dezinters, poate e mai bine să nu avem echipă. Orașul nu o merită ”, a mai afirmat Mircea Dridea.

„E inadmisibil ce s-a întâmplat la meciul cu Oțelul”

El a sancționat și jocul echipei, considerând rușinos ce s-a întâmplat la ultima etapă. „E inadmisibil ce s-a petrecut la ultimul meci, cel cu Oțelul. Să pierzi de o asemenea manieră un meci pe care trebuia să-l câștigi…Bine, pe de altă parte, ce a fost anul acesta e continuarea la ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Toți prahovenii, ar trebui să punem câte un leu să le dăm celor de la Metaloglobus, ca semn de mulțumire. Înțelege-și ce vreau să zic, nu e o jignire pentru această echipă, ci mai degrabă o rușine pentru noi”, a afirmat Dridea.

Petrolul a scăpat de baraj, după ce a pierdut pe teren propriu, scor 1-5, în fața Oțelului. Șansa ploieștenilor s-a numit Metaloglobus, care a învins în deplasare la Farul, scor 1-0. Ploieștenii încearcă să-l convingă pe Mehmet Topal să continue la echipă, dar turcul nu a dat încă un răspuns cert în privința viitorului său. 

 

 

