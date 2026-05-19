Legenda Craiovei Maxima, impresionată de „lei”: „Dacă jucăm așa, multe echipe din Europa nu o să ne stea în cale!”. Care e cel mai important jucător al Universității

ADVERTISEMENT

E sărbătoare de două zile în Bănie. Universitatea Craiova a câștigat titlul în Superliga României duminică, pe Ion Oblemenco, după un neverosimil 5-0 în fața celor de la U Cluj. Costică Donose, fostul mare fotbalist al Științei, a vorbit despre generația actuală a formației oltene și a făcut o comparație cu legendele Craiovei Maxima.

Legenda Craiovei Maxima, laudă sezonul făcut de echipa lui Mihai Rotaru

. Este cunoscut pentru perioada petrecută la Universitatea Craiova, în generația care a dominat fotbalul intern și a făcut meciuri memorabile în cupele europene. A făcut parte din celebra echipă a Craiovei Maxima, alături de nume precum Ilie Balaci, Rodion Cămătaru sau Ștefan Țicleanu. Acesta a vorbit cu FANATIK despre titlul câștigat în acest sezon de formația din Bănie.

ADVERTISEMENT

„E foarte frumos și am sărbătorit cu echipa până dimineața și apoi în centrul orașului. Au stat pe lângă noi ca niște copii pentru că ne respectă foarte mult și suntem emblematici pentru ei. Ne-am bucurat împreună pentru că așteptam cu toții de atâția ani să luăm titlul, pentru că la Craiova era obișnuit acest lucru. La distracție mereu am fost primii, eu, Negrilă, Cârțu, Ungureanu, cam ăștia. Cei de acum de la Craiova stau toți bine la capitolul ăsta. Au cântat, au urlat, au dansat, s-au distrat de minune.

Rotaru a fost din cale afară de fericit și nu l-am văzut în viața mea așa, juca sârbe. Îl înțeleg pentru că a investit atâția bani, timp și energie. A fost o mare descătușare pentru el pentru că nu știu câți se gândeau acum două luni că Universitatea Craiova va lua eventul.

ADVERTISEMENT

Eu zic că meritul mare este al lui Coelho pentru că el a stat cu ei în ultimele 8-9 luni. Rădoi a încercat un stil mai ofensiv, în timp ce Felipe i-a ajustat și i-a închis un pic, pentru că Universitatea Craiova era prea haotică pe atac, erau prea răzleți cu Mirel. Eu cred că el trebuie să continue pe bancă pentru că este un antrenor calculat, chiar dacă zâmbește el mai puțin. Nu are asta importanță”, a precizat Donose.

ADVERTISEMENT

Poate Universitatea Craiova să facă performanță în Europa!? Ce crede fostul mare fotbalist român

Costică Donose speră ca și consideră că acest lucru este posibil dacă grupul rămâne la fel de unit, iar nivelul de concentrare va fi unul asemănător cu cel etalat în meciul de duminică seara cu U Cluj. Fostul mare fotbalist român a spus și cine este preferatul său din echipa lui Coelho.

ADVERTISEMENT

„Eu zic că dacă jucăm așa cum am făcut-o cu U Cluj putem face surprize și în cupele europene. Eu sunt convins că am fi câștigat împotriva oricărui adversar la ce am arătat pe teren. Eu cred că a fost cel mai bun meci al Craiovei din ultimii ani. A fost fenomenal! Pentru mine cel mai important jucător rămâne Mora. Face foarte bine și faza ofensivă, și defensivă și are o capacitate de efort extraordinară. E foarte util în atac, creează panică în apărarea adversă și, la ora asta, e printre cei mai buni jucători din România.

Mi-au scris și mie niște prieteni și cunoștințe de conflictul ăsta cu Țicleanu și Negrilă. E părerea lui Aurel până la urmă și fiecare spune ce gândește. Țicleanu și-a făcut datoria pentru Craiova și nu știu de ce s-a produs această ruptură și au apărut declarațiile astea haotice. Mă depășește”, a mai spus fostul mare fotbalist român.

ADVERTISEMENT

Unde trebuie să se întărească Universitatea Craiova pentru a face treabă în Europa

Costică Donose spune însă că, pentru a face performanță cu adevărat în cupele europene, este mare nevoie de întăriri. Acesta este de părere că Universitatea Craiova stă excelent în zona mediană și în defensivă, însă în atac pot fi aduși în continuare jucători care să vină cu un plus.

„Avem nevoie de întăriri acolo în față. Nu avem un vârf în care să îți pui baza. Lipsește un marcator precum Cămătaru pe vremuri. Când joacă Assad, când Etim, dar parcă prea puțin față de ce vrem noi. La mijloc și în apărare stăm mai bine. Să vedem și cine va pleca. E posibil orice dacă Universitatea va juca așa cum a făcut-o împotriva Clujului. Cred că multe echipe din Europa nu o să poată să ne stea în față. Eu zic că am avea un cuvânt greu de spus. Matei e feblețea mea și pentru mine e senzațional. Joacă bine din cale afară și Băsceanu vine după el. Avem copii buni care vin tare din spate”, a concluzionat Costică Donose în exclusivitate pentru FANATIK.