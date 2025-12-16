Sport

Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe toți

Renumitul jucător de fotbal a impresionat cu o afirmație la adresa prim-ministrului italian, Giorgia Meloni. Nu s-a ferit să spună acest lucru în văzul tuturor.
Alexa Serdan
16.12.2025 | 23:30
Legenda din fotbal care a facut cea mai tare declaratie despre Giorgia Meloni Cuvintele cu care ia uimit pe toti
Gianluigi Buffon, aprecieri pentru Giorgia Meloni. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Gianluigi Buffon, considerat a fi unul dintre cei mai buni portari din toate timpurile, i-a uimit pe toți. Care sunt, de fapt, cuvintele pe care legenda din fotbal, în vârstă de 47 de ani, le-a rostit despre Giorgia Meloni.

Fostul jucător de fotbal, susținere uriașă pentru Giorgia Meloni

S-a retras din fotbal în urmă cu 2 ani, dar a rămas în acest domeniu de activitate. Face afirmații surprinzătoare atât în sport, dar și legat de politică. În urmă cu câteva luni Gianluigi Buffon a vorbit despre antrenorul Cristi Chivu.

La acea vreme a dezvăluit ce a schimbat românul la Parma, iar acum face trimitere la prim-ministrul italian. Prezent la reuniunea politică „Atreju”, organizată de tinerii militanţi ai Fratelli d’Italia, a făcut o declarație care a uimit.

Fostul portar și-a arătat susținerea pentru Giorgia Meloni, în vârstă de 48 de ani. Legenda fotbalistului a făcut acest pas cel mai probabil pentru că politicianul a discutat despre strategia președintelui american, Donald Trump.

Mai mult decât atât, a transmis că a susținut încă din prima zi Ucraina, care se află în război cu Rusia. Totodată, prim-ministrul italian, apreciat de fostul jucător de fotbal, a pus la îndoială faptul că țările europene vor rămâne aliați NATO dezirabili în viitor.

„Giorgia Meloni reprezintă cu siguranţă naţiunea noastră în cel mai bun mod posibil. Ea guvernează de mult timp, iar aceasta este o realizare extraordinară”, a spus Gianluigi Buffon, conform news.ro.

Ce spune fostul sportiv despre fotbal

Gianluigi Buffon a fost întrebat în cadrul întâlnirii „Atreju” ce părere are în prezent despre fotbal. Legenda din fotbal a discutat despre ambițiile pe care le are în calitate de şef al delegaţiei echipei naţionale a Italiei.

„Participarea la Cupa Mondială ar aduce magie în ţară, iar Italia ar deveni o mare tribună în care am fi cu toţii uniţi. Astăzi, poate că este mai dificil să descoperi talente, deoarece, din fericire, există şi alte sporturi, cum ar fi tenisul.

Dar într-o ţară ca a noastră, talentul va exista întotdeauna, trebuie doar să nu-l înăbuşim.

Talentul nu se formează într-un an, este o viziune, un parcurs care începe uneori cu 20 de ani mai devreme. Important este să ai o idee şi o viziune”, a completat Gianluigi Buffon, mai arată sursa menționată.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
