Legenda din „Generația de Aur” nu s-a ferit de cuvinte după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: „Nu se poate opri”

Mircea Lucescu (80 de ani) a acuzat o stare de rău la antrenamentul de duminică al echipei naționale și a ajuns mai apoi la spital. Tehnicianul, care a fost diagnosticat cu o problemă cardiacă, va rămâne internat și nu va face deplasarea în Slovacia pentru meciul amical care va avea loc marți. Situația selecționerului a fost comentată de fostul mare portar Bogdan Stelea (58 de ani), care a lucrat cu „Il Luce” la Dinamo.

Cum a reacționat Bogdan Stelea după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital

Bogdan Stelea a afirmat că Mircea Lucescu a neglijat propria sănătate în multe momente din cauza dedicării sale pentru meseria de antrenor. „Așa a fost mereu. Nu i-a păsat foarte mult de el și de sănătate, își dorea în permanență să fie acolo, să antreneze. Nu se poate opri și nici nu cred că vrea.

(n.r. este un exemplu de urmat în ceea ce privește dedicarea?) Ca dedicare, da. Totuși, toate trebuie să aibă o limită, cred eu. Nu consider că merită să îți strici viața așa. Toți avem limitele noastre”, a declarat fostul mare goalkeeper, conform . .

Cine va conduce naționala României la meciul amical cu Slovacia

Marți seară, de la ora 21:45, România va întâlni Slovacia la Bratislava într-o partidă amicală, după ce ambele echipe au fost învinse joi în semifinalele barajelor pentru Cupa Mondială. „Tricolorii” nu au reușit să producă surpriza și au cedat cu 0-1 contra Turciei la Istanbul, însă Slovacia a suferit un eșec devastator pe teren propriu, 3-4 cu Kosovo.

, însă experimentatul tehnician va rămâne la spital. Locul său pe bancă va fi luat de antrenorul secund Ionel Gane, care activează în acest rol din 2022, făcând parte și din staff-ul lui Edi Iordănescu. Ultima sa experiență ca antrenor principal a fost în perioada decembrie 2020 – martie 2021, când a condus-o pe Dinamo după plecarea lui Cosmin Contra.

În ce perioadă l-a antrenat Mircea Lucescu pe Bogdan Stelea

Mircea Lucescu i-a oferit debutul lui Bogdan Stelea în prima ligă a României, într-o partidă dintre Dinamo și Oțelul Galați, disputată în 1986. Apoi, după ce Stelea a revenit dintr-un scurt împrumut la Politehnica Iași, cei doi au colaborat la Dinamo până în 1990, când „Il Luce” și-a început prima experiență în străinătate, la gruparea italiană Pisa.