Legenda din România care l-a încurajat pe Florin Prunea după gafa cu Suedia de la Mondialul SUA ’94: ”N-o să uit niciodată! Plângeam, m-a luat în brațe”

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În urmă cu exact 32 de ani, pe 10 iulie 1994, pe Stanford Stadium din California, România era eliminată de Suedia în sferturile de finală de la Mondialul SUA ’94. A fost meciul în care gafa lui Florin Prunea din prelungiri a cântărit decisiv. Fostul mare portar și-a reamintit de acel moment crunt din cariera sa și a dezvăluit cine este legenda din România care l-a încurajat atunci.

Cine a fost legenda presei din Români care l-a încurajat pe Florin Prunea după meciul România – Suedia de la Mondialul din 1994

”Generația de Aur” a fotbalului românesc, cu Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Florin Răducioiu, Dorinel Munteanu și Ilie Dumitrescu vârfuri de lance, era în urmă cu 32 de ani la câteva minute distanță de o performanță unică: careul de ași al unui Campionat Mondial. Din păcate, ”tricolorii” erau eliminați atunci de Suedia, la World Cup 1994, în ”sferturi”.

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Desfășurarea dramaticul duel cu scandinavii este deja cunoscută de orice fan adevărat la fotbalului. A fost 1-1 după 90 de minute, 2-2 după prelungiri și 5-4 la penalty-uri pentru Suedia. De atunci până în prezent, . Când mai erau 5 minute din prelungiri și elevii lui Iordănescu aveau 2-1, portarul a ieșit greșit la o centrare și uriașul suedez a egalat.

Nu de puține ori, fostul mare portar a povestit că a fost devastat psihic și că se temea de reacția suporterilor la întoarcerea în țară. Lui Prunea nu i-a fost ușor deloc în clipele care au urmat partidei din California. La peste trei decenii distanță de la acel meci de tristă amintire, componentul ”Generației de Aur” dezvăluie numele persoanei care a sărit prima dată în sprijinul său.

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Cel care l-a consolat pe Prunea după gafa și eliminarea naționalei de la Mondialul din SUA 1994 a fost nimeni altul decât regretatul comentator Cristian Țopescu, cel aflat la pupitrul TVR la acel turneu. Prunea a vorbit cu emoție despre acel moment dificil și cât de mult a contat faptul că cineva i-a fost aproape.

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Florin Prunea, despre momentul întâlnirii cu Cristian Țopescu: ”Nu o să uit niciodată”

Pe 10 iulie 1994, . Și nu era orice meci, ci un duel de vis cu Brazilia lui Dunga, Bebeto și Cafu. România – Suedia, în ”sferturile” acelui turneu final, a fost un meci care, în ciuda deznodământului avut, a însemnat cea mai mare performanță din istoria ”tricolorilor”.

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Pentru Florin Prunea în special a fost cea mai mare dezamăgire din carieră. Acesta a descris pe larg, într-o emisiune la , momentul în care Cristian Țopescu (1937 – 2018) l-a îmbărbătat. Legenda presei sportive din România i-a spus fostului mare portar niște cuvinte pe care acesta nu le va uita niciodată.

”Știți cine a fost prima persoană care m-a consolat după meciul cu Suedia? Nea Cristi Țopescu și nea Mircea Ionescu. Când am ajuns la hotel, ei doi erau în ușa hotelului și m-a luat nea Cristi în brațe. Nu o să uit niciodată. M-a luat nea Cristi, Dumnezeu să îl odihnească!, în brațe și mi-a zis: ‘Florine, să nu fi supărat! Am ajuns bine și ai contribuit și tu. Stai liniștit!’. Plângeam, eram varză”, a declarat Florin Prunea, conform sursei citate.