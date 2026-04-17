Gary Lineker a primit „unfollow” de la Cristiano Ronaldo: „S-a supărat deoarece am spus că Messi este mai bun”

Gary Lineker (65 de ani) a dezvăluit în cadrul unui podcast că cea mai urmărită persoană de pe Instagram, Cristiano Ronaldo, i-a dat „unfollow” după ce nu i-a plăcut opinia sa despre cel mai bun fotbalist din istoria lumii. Fostul fotbalist al catalanilor este de părere că, deși ambii au fost mari și total diferiți, Lionel Messi este cel mai mare jucător din toate timpurile.

Contradicțiile privind cel mai bun fotbalist din istorie continuă și vor exista întotdeauna. Cele mai multe persoane aleg între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, însă seniorii, care au prins și generațiile dintre anii 1960 și 1980, îi iau în calcul și pe Pele, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff și multe alte legende. Gary Lineker, fost internațional englez, a primit „unfollow” de la Cristiano Ronaldo tocmai pentru că și-a exprimat această opinie, care nu a fost pe placul lusitanului.

Lionel Messi reprezintă talentul nativ, flerul, execuțiile fine și driblingul magic, în timp ce Cristiano Ronaldo este rezultatul muncii asidue, care l-a adus în punctul de a fi cel mai mare marcator din istoria fotbalului. Argumentele ambelor tabere sunt nenumărate, însă, la final, cei doi sunt tipologii diferite de jucători, care au dominat scena mondială timp de două decenii.

Opinia lui Gary Lineker, fost jucător la FC Barcelona, a fost aceea că Leo Messi este mai bun, însă fără a-l jigni pe Cristiano Ronaldo, despre care are, de asemenea, o părere foarte bună. Totuși, fostul internațional englez a dezvăluit că în urma acestei declarații, CR7 a încetat să-l mai urmărească pe Instagram

„Cristiano Ronaldo nu mă place prea mult. Nu l-am supărat cu nimic din ce am spus despre el. Sunt doar sincer și cred că Messi este, per total, un fotbalist mai bun. Nu m-a mai urmărit pe Instagram, dar o să-mi treacă”, a glumit el. „Mereu îl voi aprecia pe Cristiano Ronaldo. L-am văzut jucând de multe ori. Știu că este puțin supărat pe mine, dar nu e mare lucru…”, a continuat fostul fotbalist englez, conform

Cristiano Ronaldo nu se gândește la retragere nici la 41 de ani! Ar putea participa la CM 2030 din Portugalia

Deși toată lumea se aștepta ca turneul final din această vară să fie ultimul pentru Cristiano Ronaldo, lusitanul a venit cu o declarație absolut șocantă. Cu toate că are 41 de ani împliniți, cel mai mare marcator din istoria fotbalului cel din 2030, care va fi găzduit chiar de Portugalia, Spania și Maroc.

Dacă acest lucru se va întâmpla, CR7 ar avea 45 de ani la momentul începerii competiției. „Nu am exclus de tot posibilitatea de a juca la Campionatul Mondial din 2030. Dacă voi continua să înscriu în fiecare săptămână la 41 de ani, poate că aș putea să joc pentru încă patru ani”, a dezvăluit Cristiano Ronaldo pentru