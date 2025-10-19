I-a făcut fericiți pe fani, dar acum legenda fotbalului șochează: „Nu mă voi opri niciodată din băut alcool. O fac de dragul de a o face”

A trăit o viață intensă în fața publicului, iar acum legenda fotbalului englez face dezvăluiri incredibile despre . Paul Gascoigne a mărturisit de ce a ajuns în această situație extrem de neplăcută.

Paul Gascoigne, dezvăluiri incredibile despre dependența de alcool

Paul Gascoigne a oferit un interviu în care a făcut o serie de dezvăluiri incredibile despre dependența de alcool. Ajuns la vârsta de 58 de ani, fostul mare jucător de fotbal a subliniat că nu va renunța niciodată la băutură.

Declarația surprinzătoare a luat, cu siguranță, pe multă lume prin surprindere. Legenda fotbalului englez a insistat asupra faptului că intenționează să „moară ca Gazza” decât să-și schimbe stilul de viață pe care-l duce.

În schimb, este conștient de lupta constantă pe care o duce și de problemele de sănătate mintale. Necazurile au început când s-a retras din sport, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Acum, spune care este motivul pentru care bea.

Susține că nu are legătură cu părinții, Paul Gascoigne precizând că, de fapt, consumă alcool de drag. Cu toate acestea, fostul fotbalist a luat măsuri în această privință, mergând constant la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi.

Paul Gascoigne: ”Nu m-am schimbat”

„Jimmy Greaves a renunțat la băutură, dar el este Jimmy Greaves. Eu nu sunt Jimmy Greaves și nu sunt George Best. Nu mă îmbăt pentru că îmi urăsc părinții sau pentru că urăsc publicul.

Nu este vorba despre asta. O fac de dragul de a o face. Poate că voi regreta. Dar nu mă gândesc la ieri, nu mă gândesc la mâine. Mă gândesc doar la azi și trăiesc pentru azi. Nu m-am schimbat.

Nu mă pot schimba, nu aș ști cum să mă schimb. Probabil că voi muri ca Gazza. Dar nu am nimic de ascuns. Întreaga țară știe ce am făcut până acum. Am băut pentru că voiam să beau, iar după aceea am regretat consecințele.

Acum, dacă am o recidivă, nu mai beau săptămâni întregi, cum făceam înainte. Privind înapoi, probabil că i-am rănit pe mama și pe tata. Dar nu te gândești la asta. Persoana pe care o rănești cel mai mult ești tu însuți”, a mărturisit Paul Gascoigne, pentru .

Ce reacții au avut fanii după mărturia lui Paul Gascoigne

Fostul star al echipei Newcastle a vorbit deschis despre dependența de alcool și în cartea sa „Eight”. a dezvăluit în repetate rânduri care sunt încercările pe care le face pentru a se menține pe linia de plutire.

La un moment dat, a izbucnit în lacrimi, în cadrul emisiunii Good Morning Britain. În cadrul show-ului a povestit despre lupta cu abuzul de substanțe interzise, Paul Gascoigne primind numeroase aprecieri din partea fanilor.

„Acest interviu cu Gazza mi-a frânt inima”, a notat un utilizator de pe rețeaua X. „Absolut incredibil. Realizat cu atâta empatie și înțelegere, fără a fi condescendent. Ce tip extraordinar. Bravo!”, a completat altul.

Fanii îl compătimesc pe Paul Gascoigne

„Interviul cu Gazza la Good Morning Britain este îngrozitor. A fost pe punctul de a izbucni în lacrimi de mai multe ori.

Îmi pare foarte rău pentru el, dar de ce l-au invitat să vorbească despre suferința lui, când este evident că nu poate face față discuției. Sper să fie bine. Este o legendă”, a scris o altă persoană.

De ce a scris Paul Gascoigne cartea intitulată Eight

Paul Gascoigne a fost băiatul de aur al Angliei în anii 1990. Fostul fotbalist britanic e considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, perioada sa de glorie având loc în perioada în care evolua pentru Three Lions.

Alături de această formație a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale și ale Campionatului European. Din păcate, lupta cu dependența de alcool și droguri au jucat un rol semnificativ, motiv pentru care a luat decizia să scrie o carte.

„Nu chiar, am încercat să renunț la băutură timp de cinci ani și patru ani. Este ca orice altceva, dacă stai suficient de mult la frizer, o să te tunzi. Am scris această carte, Number Eight, pentru a încerca să-i ajut pe alții.

Nu are nimic de-a face cu fotbalul, este ceea ce am trăit eu”, a ținut să mai adauge Paul Gascoigne. Legenda fotbalului englez a încercat să renunțe brusc la alcool, doar că a intrat în sevraj destul de repede.