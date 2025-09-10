Legenda fotbalului german, atac nemilos la adresa echipei naționale: „Nu putem vorbi despre titlul mondial. Ceilalți sunt mult mai buni”

, după care a reușit să se impună cu 3-1 contra Irlandei de Nord. Prestațiile echipei pregătite de Julian Nagelsmann au fost dezamăgitoare, iar un fost mare internațional nu i-a iertat pe jucătorii actuali ai „Mannschaft”-ului.

Un nume uriaș al fotbalului german a criticat dur echipa națională

Prezent la podcastul „Einfach mach Luppen” alături de fratele său, Felix, Toni Kroos a criticat modul în care arată în acest moment echipa națională a Germaniei, care are emoții cu privire la calificarea pentru turneul final al Cupei Mondiale de anul viitor. „Când mă uit la această echipă, am senzația că niciodată nu a fost mai ușor să ajungi la națională.

Dacă joci bine trei-patru săptămâni, ești convocat. Nu e un semn bun. Probabil nici nu cunoști toți jucătorii”, a afirmat Felix Kroos, iar fostul mijlocaș al Realului și-a început discursul cu o glumă: „Ai dreptate, dar poate să mă învinuiască cineva pentru asta? Până și tu ai avea o șansă acum”. Felix Kroos a evoluat ca mijlocaș pentru formații precum Werder Bremen sau Union Berlin, însă nu a avut niciodată calitatea necesară pentru a juca la prima reprezentativă.

Toni Kroos a analizat șansele Germaniei la titlul mondial

, a expus apoi situația în care se află echipa națională: „Nu avem 50 de jucători de top în acest moment. Asta este situația. Nu trebuie să uităm faptul că acum nu suntem printre echipele cu ambiții importante. Pentru că alții sunt, pur și simplu, mai buni. Dar, dacă ai putea alege dintre cei mai buni jucători germani, în cazul în care toți ar fi apți, avem cu siguranță calitățile noastre”.

Campion mondial cu Germania în 2014, Kroos e de părere că naționala actuală va obține calificarea la turneul final de anul viitor, în ciuda situației actuale, echipa aflându-se pe locul 3 în grupa preliminară. Fostul mijlocaș nu crede însă că „Mannschaft”-ul are șanse reale la câștigarea trofeului.

„Avem mare noroc că am fost repartizați într-o grupă din care e imposibil să fim eliminați. Momentan, suntem foarte departe de discuțiile privind un titlu mondial. Nu ne apropiem, nu suntem deloc în formă. Dar, în vara viitoare, dacă toți jucătorii vor fi disponibili…”, a afirmat Toni Kroos, conform .