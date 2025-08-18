Legenda fotbalului german știe cine va câștiga UEFA Champions League: „Întrebarea are un răspuns simplu”

Se anunță un sezon de foc în UEFA Champions League. Paris Saint-Germain a câștigat ultima ediție, după o finală de vis, câștigată cu 5-0 în fața italienilor de la Inter. Însă Lothar Matthäus, fostul mare fotbalist german, e convins că anul acesta un alt club mare va pune mâna pe „urecheată”.

Cursă infernală pentru trofeul UEFA Champions League

atât în faza principală, unde am avut parte de mult mai multe dueluri tari, cât și în rundele eliminatorii. Rând pe rând, formații de top au părăsit competiția.

E greu de spus cine e marea favorită în acest sezon. PSG, campioana en titre, nu pare în cea mai bună formă. S-a acumulat o oboseală serioasă în lotul lui Luis Enrique, iar francezii sunt obligați să tureze rapid motoarele.

Barcelona și Real Madrid rămân, ca în fiecare an, cu șanse mari la trofeu. Cele două echipe din La Liga s-au întărit în această vară, iar fanii au motive serioase să viseze la un nou trofeu continental.

De asemenea, și Premier League va trimite multe echipe în faza principală, iar Liverpool, Arsenal și Manchester City par capabile să scrie istorie în acest sezon. Totuși, nici germanii de la Bayern și Borussia nu sunt de scos din calcul.

Lothar Matthäus, anunț clar! Bayern Munchen, favorită la trofeul UCL

Mai mult, Lothar Matthäus e de părere că Bayern München, campioana din Bundesliga, are o șansă uriașă să câștige trofeul UEFA Champions League. Fostul mare mijlocaș german vede o creștere vizibilă în jocul echipei lui Kompany.

„Dacă rămân feriți de accidentări, pot să se bată pentru primele patru locuri din Europa și chiar să câștige Liga Campionilor. Întrebarea cine va fi campioana Germaniei are un răspuns simplu – cu siguranță FC Bayern”, a declarat Matthäus pentru Kicker.

În 1990 a luat campionatul mondial alături de naționala sa, iar câteva luni mai târziu a primit Balonul de Aur, pe vremea când evolua în Italia, la Sampdoria.