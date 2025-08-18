Sport

Legenda fotbalului german știe cine va câștiga UEFA Champions League: „Întrebarea are un răspuns simplu”

Fostul câștigător al Balonului de Aur știe cine are prima șansă la trofeul UEFA Champions League. Care este singura condiție pusă.
Alex Bodnariu
18.08.2025 | 23:18
Legenda fotbalului german stie cine va castiga UEFA Champions League Intrebarea are un raspuns simplu
Legenda fotbalului german știe cine va câștiga trofeul UEFA Champions League! „Întrebarea are un răspuns simplu”

Se anunță un sezon de foc în UEFA Champions League. Paris Saint-Germain a câștigat ultima ediție, după o finală de vis, câștigată cu 5-0 în fața italienilor de la Inter. Însă Lothar Matthäus, fostul mare fotbalist german, e convins că anul acesta un alt club mare va pune mâna pe „urecheată”.

ADVERTISEMENT

Cursă infernală pentru trofeul UEFA Champions League

Noul format UCL a adus un spectacol total sezonul trecut, atât în faza principală, unde am avut parte de mult mai multe dueluri tari, cât și în rundele eliminatorii. Rând pe rând, formații de top au părăsit competiția.

E greu de spus cine e marea favorită în acest sezon. PSG, campioana en titre, nu pare în cea mai bună formă. S-a acumulat o oboseală serioasă în lotul lui Luis Enrique, iar francezii sunt obligați să tureze rapid motoarele.

ADVERTISEMENT

Barcelona și Real Madrid rămân, ca în fiecare an, cu șanse mari la trofeu. Cele două echipe din La Liga s-au întărit în această vară, iar fanii au motive serioase să viseze la un nou trofeu continental.

De asemenea, și Premier League va trimite multe echipe în faza principală, iar Liverpool, Arsenal și Manchester City par capabile să scrie istorie în acest sezon. Totuși, nici germanii de la Bayern și Borussia nu sunt de scos din calcul.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Lothar Matthäus, anunț clar! Bayern Munchen, favorită la trofeul UCL

Mai mult, Lothar Matthäus e de părere că Bayern München, campioana din Bundesliga, are o șansă uriașă să câștige trofeul UEFA Champions League. Fostul mare mijlocaș german vede o creștere vizibilă în jocul echipei lui Kompany.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

„Dacă rămân feriți de accidentări, pot să se bată pentru primele patru locuri din Europa și chiar să câștige Liga Campionilor. Întrebarea cine va fi campioana Germaniei are un răspuns simplu – cu siguranță FC Bayern”, a declarat Matthäus pentru Kicker.

ADVERTISEMENT

Lothar Matthäus e unul dintre cei mai mari fotbaliști germani din toate timpurile. În 1990 a luat campionatul mondial alături de naționala sa, iar câteva luni mai târziu a primit Balonul de Aur, pe vremea când evolua în Italia, la Sampdoria.

De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut...
Fanatik
De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut de Chindia Târgoviște
Enigma de ultimă oră din vestiarul CFR-ului: „O să-l trimitem în străinătate. Ce...
Fanatik
Enigma de ultimă oră din vestiarul CFR-ului: „O să-l trimitem în străinătate. Ce să facem?”. Petrescu a luat foc!
Mihai Stoica, explicații pentru forma proastă prin care trece Dennis Politic: „Are psihoza...
Fanatik
Mihai Stoica, explicații pentru forma proastă prin care trece Dennis Politic: „Are psihoza asta, se vede”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!