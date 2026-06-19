Sport

Legenda fotbalului italian a murit la 58 de ani! A fost învins de o boală cumplită

Un fotbalist din Italia s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Fostul atacant a pierdut lupta cu o boală cumplită, iar în urma sa a lăsat doar durere.
Iulian Stoica
19.06.2026 | 13:16
Legenda fotbalului italian a murit la 58 de ani A fost invins de o boala cumplita
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Legenda fotbalului italian a murit la 58 de ani! A fost învins de o boală cumplită. Foto: Colaj Fanatik
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Fotbalul mondial este mai sărac începând de vineri, 19 iunie. Un mare atacant din sportul italian s-a stins din viață la vârsta de doar 58 de ani, după ce în ultima perioadă s-a luptat cu o boală extrem de grea. După trecerea sa în neființă, cei care l-au cunoscut sau au vrut să îl cunoască au rămas cu un mare gol în suflet.

Legenda fotbalului italian a murit la 58 de ani

Din nefericire pentru iubitorii fotbalului mondial, Igor Protti a încetat din viață. Fostul mare atacant s-a confruntat în ultima perioadă cu un cancer, boală care din luna septembrie i se extinsese la nivelul vertebrelor, șansele de supraviețuire fiind minime într-un astfel de episod nedorit.

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Vestea tragică a fost făcută publică de către familia fostului atacant pe rețelele de socializare. Cum acest moment era inevitabil, Igor Protti avea deja pregătit un mesaj de adio pentru toți urmăritorii din mediul online. Cei apropiați au făcut publice cuvintele prin intermediul unui comunicat:

„Cu o durere imensă, familia anunță că Igor ne-a părăsit azi-noapte. A dorit să vă lase un mesaj de rămas-bun pe care, conform dorinței sale, îl împărtășim cu voi: ‘Această călătorie minunată, la fel ca fiecare meci, a ajuns la fluierul final. Este greu să găsesc cuvinte pentru a explica asta, singurul lucru pe care îl pot face este să mulțumesc familiei mele mari și minunate, pe care am adorat-o.

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Le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au iubit și mi-au fost alături, tuturor fanilor echipelor la care am jucat, pentru afecțiunea și dragostea pe care mi le-au arătat mereu și care au fost complet reciproce. Sper ca acesta să fie un la revedere, nu un adio’”, a fost mesajul oferit de Igor Protti.

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Cine a fost Igor Protti

Igor Protti a fost un mare atacant al fotbalului italian, acesta reușind să iasă golgheter în primele trei ligi valorice din Peninsulă. De-a lungul timpului, acesta a bifat următoarele cluburi: Rimini, Livorno, Virtus Bergamo, ACR Messina, Bari, Lazio, Napoli și Reggiana.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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