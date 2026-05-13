Legenda fotbalului românesc iese la atac: „Nu m-au băgat în seamă! Sunt cel mai complet fotbalist pe care l-a avut vreodată România”

Ion „Liță” Dumitru (76 de ani) a revenit în România după o perioadă petrecută în SUA și a anunțat startul unui nou proiect. De asemenea, fostul mare internațional a vorbit despre situația actuală din fotbalul românesc și și-a exprimat dezamăgirea cu privire la modul în care a fost tratat, ținând cont de vasta sa experiență, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Liță Dumitru, dezamăgit de modul în care a fost tratat în fotbalul românesc

Liță Dumitru a dezvăluit că nu a fost contactat deloc de cluburile pe care le-a reprezentat cu succes în cariera de fotbalist, Rapid și Steaua. „Nu. Nici Rapid, nici Steaua, unde am jucat. Nici unii, nici ceilalți nu m-au băgat în seamă. (n.r. sunteți supărat?) Sigur că da! La Rapid a fost copilăria mea și totodată am învățat fotbal, iar la Steaua a fost marea performanță.

Am observat că dacă mai rămân în afară țării, deveneam ușor, ușor uitat”, a declarat fostul mare fotbalist, conform . Revenit în țară după 7 ani în Statele Unite, Liță Dumitru a activat la Concordia Chiajna, ca director tehnic, dar și ca antrenor interimar în perioada octombrie 2024 – martie 2025.

Liță Dumitru a numit cei mai buni jucători din istoria fotbalului românesc

Liță Dumitru consideră că a fost „cel mai complet jucător” din istoria fotbalului românesc, însă meritele sale nu sunt recunoscute, deoarece nu a avut oportunitatea de a pleca în străinătate când se afla în cel mai bun moment al carierei. „Păi, dacă nu sunt în primii 5 fotbaliști ai României, înseamnă că n-am jucat fotbal! (n.r. cine ar mai face parte din acest top 5) Eu pot să spun vreo 10-15 nume de clasă: Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Dobrin, Balaci… Sunt destui fotbaliști. Dar eu sunt cel mai complet fotbalist pe care l-a avut vreodată România!

Loveam mingea cu ambele picioare, și încă o mai lovesc, cu toate suprafețele picioarelor. Și a fost un avantaj pentru mine, nu pierdeam secunde. N-am fost un jucător rapid pe 100 de metri, dar pe 10 metri mă băteam cu toată lumea. Aveam explozie, aveam și alunecări, aveam de toate. Și de fiecare dată mi-a plăcut să lucrez la mine, să vin cu ceva nou. Gică Hagi este, într-adevăr, cel mai bun fotbalist pe care l-am avut vreodată noi. Dar vreau să spun că ei au avut și posibilitatea să meargă afară, să joace, și au putut să se exprime senzațional.

Au avut altă expunere. Și atunci când jucau în cupele europene, au știut să facă ceea ce au făcut. Și felicitări, bravo lor, îi respect! (n.r. cât ați fi valorat astăzi?) Nu știu, dar sunt convins că ajungeam mult mai mare decât Beckham. Dacă puteam să joc afară, dacă îmi dădeau voie, cum a jucat Hagi, de exemplu, la Real Madrid, la Barcelona, la Galatasaray. Cred că eram de categoria celor de la Steaua care au plecat afară”, a declarat fostul mare internațional, care .

Planul lui Liță Dumitru după revenirea în România

a anunțat că va porni un nou proiect pentru fotbaliștii tineri și a numit cea mai mare problemă a jucătorilor din România din punct de vedere tehnic: „Nu vreau să fac o echipă de fotbal, pentru că nu am banii necesari să investesc, să țin o echipă. Eu vreau să fac antrenamente specifice, speciale, individuale, cu copii care vor să ajungă fotbaliști. Și cred că am destui fotbaliști care au jucat și joacă în Divizia A, pe care eu i-am luat și i-am crescut.

Printre ultimii, pot să spun, Cîmpanu, care e în China acum, care a fost pe la Botoșani. I-a omorât pe chinezi! Am văzut că joacă foarte bine și se simte bine în China. (n.r. care e marea carență a jucătorului român?) Lovirea mingii. Și dacă vrem să ajungem unde trebuie să ajungem, hai să punem oamenii potriviți la locul potrivit”.

Cine este Ion „Liță” Dumitru

Născut la București pe 2 ianuarie 1950, Ion Dumitru a debutat la nivel de seniori în tricoul Rapidului, când avea doar 17 ani. După 5 sezoane la formația giuleșteană, alături de care a câștigat o Cupă, a semnat cu Steaua, unde a petrecut 8 ani, fiind campion în două rânduri. Spre finalul carierei, a mai evoluat pentru Politehnica Timișoara (în două rânduri), Universitatea Craiova și CFR Timișoara înainte de a reveni la Rapid în 1986.

După încă două sezoane în Giulești, a semnat cu Wurzburger Kickers, pentru care a evoluat până în 1989, înainte de a se retrage la vârsta de 39 de ani, devenind antrenorul echipei germane, rol pe care l-a ocupat până în 1993. În 1994 a revenit în România, la FC Național, iar apoi a mai activat la Jiul Petroșani, Rapid, Rocar București, Al-Jaish (Siria), Al Taee (Arabia Saudită), Poli Iași, Callatis Mangalia, naționala U19 a României, VfR Heilbronn (Germania), FCSB II și Concordia Chiajna (în mai multe rânduri).