Sport

Legenda gimnasticii a fost la un pas de moarte. Dezvăluiri cutremurătoare

Simona Biles, cea mai titrată gimnastă a lumii din toate timpurile, a făcut o mărturisire cutremurătoare. Sportiva a dezvăluit că are probleme medicale destul de grave.
Alexa Serdan
09.06.2026 | 07:30
Legenda gimnasticii a fost la un pas de moarte Dezvaluiri cutremuratoare
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Cu ce probleme se confruntă Simone Biles. Sursa foto: Instagram.com
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Simone Biles a șocat pe toată lumea când a anunțat că a fost la un pas de moarte. Declarația îi aparține chiar sportivei care a povestit prin ce a trecut în urmă cu mai bine de o săptămână. Iată despre ce experiență traumatizantă este vorba.

Probleme de sănătate pentru Simone Biles

Simone Biles (29 ani) este în centrul atenției la scurtă vreme după ce a ținut un discurs pentru Zeița de la Montreal. Nadia Comăneci (64 ani) a fost descrisă în cei mai frumoși termeni de sportiva din Statele Unite ale Americii, la gala Laureus 2026, organizată la Madrid. Românca a primit un premiu chiar de la soțul său, Bart Conner.

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În mediul virtual gimnasta care are în palmares 11 medalii la Jocurile Olimpice (7 de aur, două de argint, două de bronz) și 30 de medalii la Campionatele Mondiale (23 de aur, 4 de argint și 3 de bronz) a făcut o declarație șocantă. Le-a povestit celor care o urmăresc un eveniment mai puțin plăcut, după ce a ajuns la spital.

A subliniat că se confruntă cu o problemă gravă de sănătate care a dus-o la un pas de moarte. Multipla campioană olimpică și mondială la gimnastică nu a spus despre ce afecțiune este vorba, dar a postat mai multe imagini. În una dintre poze apare aparatul care îi monitorizează ritmul cardiac. Acesta arată 126 de bătăi pe minut.

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În altă fotografie este imortalizată o brățară specifică unităților medicale. Sportiva a fost nevoită să treacă singură prin această situație delicată partenerul de viață fiind plecat din oraș. Din fericire, a primit sprijin și numeroase buchete de flori din partea persoanelor apropiate. Astfel, Simone Biles le-a mulțumit celor care i-au fost alături în ultimele zile.

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Cum se recuperează Simone Biles

„Nu sunt cea care să împărtășească de-obicei lucruri de acest gen pentru că pun preț pe intimitate în zilele noastre. Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea, mai ales că Jonathan (n.r. Owens, soțul ei) era în Indianopolis la antrenamente. 

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Am fost în pat și m-am odihnit în această săptămână. Voi explica mai devreme sau mai târziu, dar mulțumiri celor din cercul meu apropiat, care m-au contactat, m-au întrebat cum sunt, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toți”, a notat gimnasta, la secțiuna Stories de pe Instagram, relatează Enterteiment News.

În momentul de față, Simone Biles se recuperează în urma problemelor medicale. De asemenea, sportiva americană a declarat într-un interviu mai vechi că nu știe dacă este pregătită pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Șansele de a ajunge la competiție sunt 50-50, după ce la Paris a avut un succes răsunător.

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A cucerit 3 medalii de aur și una de argint în 2024. Mai mult decât atât, a fost favorită în finala de la bârnă în cadrul acestei competiții, însă a ratat exercițiul și a suferit o cădere. A terminat concursul pe locul 5 și nu a luat nicio medalie la această probă. Într-o situație similară a fost și fosta gimnastă Nadia Comăneci.

Pe de altă parte, Simone Biles este considerată cea mai laureată gimnastă a lumii din toate timpurile, cu 41 de medalii la JO și CM, dintre care 30 de aur. Campioana are un viitor incert în sportul care a consacrat-o, dar asta nu o împiedică să se implice activ. Participă la diverse evenimente și este ambasador Laureus.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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