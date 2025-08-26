Legenda lui Aberdeen iese la atac înaintea returului cu FCSB: „Să le închidem gura românilor!”

După , FCSB va primi joi seară vizita celor de la Aberdeen în cadrul returului play-off-ului UEFA Europa League. O legendă a adversarilor campioanei României a pus tunurile pe bucureșteni înaintea partidei decisive.

Legenda lui Aberdeen vrea ca scoțienii să o pedepsească pe FCSB la retur

La o zi după remiza din Scoția, în faza principală din Europa League. Declarațiile patronului bucureștenilor s-au răspândit și peste hotare.

Scoțienii au auzit ce a spus latifundiarul din Pipera și vor să demonstreze contrariul. Willie Miller, câștigător al Cupei Cupelor și Supercupei Europei sub comanda lui Sir Alex Ferguson și în vârstă de 70 de ani acum, a vorbit înaintea returului și a transmis că își dorește răzbunare din partea lui Aberdeen.

„Căpitanul echipei va folosi aceste declarații și această aroganță din partea lui FCSB”

„Patronul lui FCSB a spus că Aberdeen nu va avea șanse la returul de joi seară, în ciuda remizei de pe Pittodrie. Mai mulți jucători de la FCSB au spus, de asemenea, că ar trebui să fie o formalitate calificarea.

Modul în care FCSB o tratează pe Aberdeen ar trebui să fie o motivație suplimentară pentru echipă. Mă gândesc că Graeme Shinnie, care este căpitanul echipei, va folosi aceste declarații și această aroganță din partea lui FCSB în discursul său de dinaintea jocului. Eu asta aș face dacă aș fi căpitan!”, a declarat Miller, potrivit

„Să le închidă gura românilor!”. Puterea exemplului dintr-un meci cu Bayern Munchen

Legenda lui Aberdeen a rememorat un duel tare al scoțienilor cu Bayern Munchen, din anul 1983. Acesta vrea ca atitudinea și ambiția jucătorilor de atunci să se repete și la meciul cu FCSB, pentru a obține mult dorita calificare.

„Contra lui Bayern a fost 0-0 în primul meci, dar germanii spuneau că va fi un meci ușor pe Pittodrie, la retur. Le-am dovedit că s-au înșelat, am câștigat cu 3-2 și am mai făcut un pas spre trofeu. Aberdeen poate folosi acum aceste declarații de la FCSB pentru a motiva vestiarul, pentru a le arăta românilor cine sunt și pentru a le închide gura”, a mai spus Willie Miller.