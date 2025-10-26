Legenda lui Bayern Munchen, interzisă la club. De ce nu are voie, de fapt, fostul câștigător de Champions League să lucreze pentru bavarezi

ADVERTISEMENT

Un nou scandal în fotbalul internațional. Bayern Munchen a avut de luat o decizie importantă împotriva fostului său jucător. Cine este legenda bavarezilor care nu are voie să lucreze pentru clubul din Bundesliga.

Jerome Boateng, respins. Ce s-a întâmplat cu fosta legendă a bavarezilor

Jerome Boateng, cel care a jucat pentru Bayern Munchen din 2011 până în 2021, s-a retras din fotbal în această toamnă. Fostul fundaș central, care a jucat ultima dată la LASK Linz, în Austria, s-a arătat dispus să se alăture staff-ului echipei bavareze, dar a avut parte de un șoc.

Mai exact, , s-a lovit de reacția vehementă a suporterilor lui Bayern. Aproximativ 2.000 de semnături au fost strânse pentru o petiție intitulată: „Stabiliți limite violenței misogine: Jérôme Boateng nu ar trebui să fie lăsat să se întoarcă la Bayern München”, lansată după ce fostul fotbalist a fost găsit vinovat anul trecut de vătămare corporală împotriva fostei sale partenere.

Ce a făcut, de fapt, Jerome Boateng

Boateng, în vârstă de 37 de ani, a fost implicat într-un episod de violență domestică. Între 2021 și 2024, el s-a aflat în centrul unui proces, fiind acuzat de violență domestică de fosta sa parteneră, pentru fapte care datează din 2018 în timpul unei vacanțe în Caraibe.

Amendat inițial cu 1,8 milioane de euro, Boateng a făcut apel, iar sancțiunea s-a redus la 1,2 milioane de euro. Totul a culminat însă un simplu avertisment în 2024 din cauza lipsei de probe.

El urma să fie asistentul lui Vincent Kompany, cu care a jucat împreună la Manchester City. Bayern voia să-l ajute să se „reabiliteze”, dar fostul campion mondial cu Germania în 2014 a decis să nu facă rău imaginii clubului.

Reacția lui Jerome Boateng

Jerome Boateng a ținut să le adreseze un mesaj tuturor celor de la Bayern după întreg episodul care i-a scandalizat pe suporteri. Fostul multiplu campion al Germaniei le-a urat succes bavarezilor și a spus că nu vrea să facă niciun fel de rău clubului.

„Acesta este obiectivul meu principal în acest moment. Atenția voastră ar trebui să se concentreze exclusiv pe teren și pe obiectivul de a continua această serie impresionantă de 13 victorii consecutive. Sunt foarte recunoscător conducerii clubului și ție, dragă Vincent, pentru încrederea și oportunitatea de a face parte din acest proiect.

Vă doresc din suflet să vă atingeți obiectivele importante la finalul sezonului. De asemenea, aș dori să mulțumesc sincer numeroșilor fani pentru mesajele și sprijinul acordat. Cu respect, Boa”, a transmis fostul fotbalist al lui Bayern pe Instagram.

Comunicatul lui Bayern Munchen

Bayern Munchen nu a rămas indiferentă față de situația delicată. După ce , liderul din Bundesliga a transmis un comunicat în legătură cu situația lui Boateng.

„În urma unei discuții constructive între FC Bayern și Jérôme Boateng, care a avut loc săptămâna aceasta, s-a decis că Jérôme Boateng nu va vizita FC Bayern pentru a observa antrenamentele.

Jérôme se simte foarte legat de FC Bayern și nu dorește ca FC Bayern să sufere prejudicii ca urmare a discuțiilor controversate care îl vizează în prezent”, a transmis Bayern pe

Cariera lui Jerome Boateng

Deși a jucat și la cluburi precum Hertha, Hamburg, Manchester City say Lyon, Jerome Boateng rămâne în istoria fotbalului ca o legendă a echipei Bayern Munchen. Alături de bavarezi, el a cucerit 25 de trofee. În 2014, el a fost câștigătorul Campionatului Mondial alături de Brazilia.