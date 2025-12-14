Legenda lui Dinamo a coborât pe gazon și a salutat PCH pe Arena Națională! Injurii și înțepături către marea rivală. Foto

ADVERTISEMENT

Dinamo și Metaloglobus se duelează în etapa 20 din SuperLiga. Înainte ca meciul să înceapă, o legendă a „câinilor” a coborât pe gazon și, alături de crainicul Ștefan Știucă, a salutat Peluza Cătălin Hîldan.

Marius Niculae, aplaudat pe Arena Națională în Dinamo – Metaloglobus

Marius Niculae a fost prezent la duelul Dinamo – Metaloglobus, din etapa 20 din SuperLiga. Fostul atacant al „câinilor” a venit la meci cu un tricou inscripționat cu scenografia de la derby-ul cu FCSB, iar acest obiect vestimentar a fost făcut chiar de Peluza Cătălin Hîldan.

Cum fanii nu au uitat nici acum golurile marcate de „Săgeată” în tricoul lui Dinamo, aceștia l-au chemat pe Marius Niculae la salut, asta deși fostul atacant se afla în tribuna de pe Arena Națională.

Ei bine, FANATIK a surprins momentul în care Marius Niculae s-a conformat și a coborât pe suprafața de joc. Peluza Cătălin Hîldan a savurat din plin acest moment și, alături de atacant, au făcut salutul obișnuit. Totodată, suporterii și Niculae au scandat clasicele injurii la adresa rivalei FCSB.

Dinamo, mare favorită în fața lui Metaloglobus

Partida dintre Dinamo și Metaloglobus le găsește pe formațiile bucureștene la doi poli total opuși. „Câinii”, cu , luptă pentru primele locuri în SuperLiga, pe când elevii lui Mihai Teja sunt ultimii din clasament.

Faptul că . Formația din Ștefan cel Mare a intrat în avantaj după primele 45 de minute, Soro marcând în minutul 24 din meciul de pe Arena Națională. Cristi Mihai și Stipe Perica au marcat și ei pentru „câini” în repriza secundă.