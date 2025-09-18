Legenda lui Dinamo a identificat marea problemă de la FCSB. Comparație cu Universitatea Craiova: „E vina lor că nu s-au pregătit”

. Campioana României e obligată să plece acasă cu 3 puncte de la Botoșani, pentru a nu se îndepărta și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii. Ionel Dănciulescu, fostul jucător de la Dinamo, e de părere că roș-albaștrii suferă mult, mai ales pe partea defensivă.

FCSB, tot mai jos în Superliga. Campioana e departe de primele locuri

Campioana României nu a mai câștigat un meci în campionat din luna iulie . Mai e mult până la finalul sezonului regulat și FCSB are timp să recupereze diferența de puncte, însă e nevoie de o schimbare totală de atitudine.

Ce nu funcționează la FCSB. Ionel Dănciulescu a găsit explicația pentru declinul campioanei României

Ionel Dănciulescu a identificat marea problemă din jocul roș-albaștrilor. Fostul atacant de la Dinamo e de părere că FCSB a schimbat mult prea mult în linia defensivă și nu mai există omogenitate. Campioana României este practic obligată să joace cu un jucător neexperimentat pe postul de fundaș dreapta, fie el Toma sau Ionuț Cercel.

„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. Vorbeai de sistemul defensiv: în partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel. Radunović a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.

Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de under foarte bune, FCSB nu. Atunci când folosește under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc plus echipei.

Asta e părerea mea, în momentul de față. Într-adevăr, nici jocul colectiv al FCSB-ului nu este cel din sezonul trecut, dar se vede că nu sunt jucători de FCSB!”, a explicat Ionel Dănciulescu la