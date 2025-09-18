Sport

Legenda lui Dinamo a identificat marea problemă de la FCSB. Comparație cu Universitatea Craiova: „E vina lor că nu s-au pregătit”

Un fost mare atacant de la Dinamo a analizat situația complicată prin care trece FCSB. „Rare sunt momentele în care joacă 11 la 11”
Alex Bodnariu
18.09.2025 | 23:18
Legenda lui Dinamo a identificat marea problema de la FCSB Comparatie cu Universitatea Craiova E vina lor ca nu sau pregatit
ULTIMA ORĂ
Fostul atacant de la Dinamo a identificat marea problemă de la FCSB. Comparație cu Universitatea Craiova

FCSB trece printr-o perioadă de criză totală. Campioana României e obligată să plece acasă cu 3 puncte de la Botoșani, pentru a nu se îndepărta și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii. Ionel Dănciulescu, fostul jucător de la Dinamo, e de părere că roș-albaștrii suferă mult, mai ales pe partea defensivă.

ADVERTISEMENT

FCSB, tot mai jos în Superliga. Campioana e departe de primele locuri

Campioana României nu a mai câștigat un meci în campionat din luna iulie, iar fanii își fac deja scenarii sumbre. Mai e mult până la finalul sezonului regulat și FCSB are timp să recupereze diferența de puncte, însă e nevoie de o schimbare totală de atitudine.

Ce nu funcționează la FCSB. Ionel Dănciulescu a găsit explicația pentru declinul campioanei României

Ionel Dănciulescu a identificat marea problemă din jocul roș-albaștrilor. Fostul atacant de la Dinamo e de părere că FCSB a schimbat mult prea mult în linia defensivă și nu mai există omogenitate. Campioana României este practic obligată să joace cu un jucător neexperimentat pe postul de fundaș dreapta, fie el Toma sau Ionuț Cercel.

ADVERTISEMENT

„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. Vorbeai de sistemul defensiv: în partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel. Radunović a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.

Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de under foarte bune, FCSB nu. Atunci când folosește under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc plus echipei.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

Asta e părerea mea, în momentul de față. Într-adevăr, nici jocul colectiv al FCSB-ului nu este cel din sezonul trecut, dar se vede că nu sunt jucători de FCSB!”, a explicat Ionel Dănciulescu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Florin Marin a murit
Digisport.ro
Florin Marin a murit
1.70 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „2 solist” la meciul FC Botoșani - FCSB
Gigi Nețoiu, reacție șoc după moartea lui Florin Marin: „Nu a vrut să...
Fanatik
Gigi Nețoiu, reacție șoc după moartea lui Florin Marin: „Nu a vrut să mai trăiască!”. Exclusiv
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor...
Fanatik
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo
Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”....
Fanatik
Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!