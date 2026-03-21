Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit prin parbriz”

Gheorghe Mihali putea rata complet cariera de fotbalist. Legenda lui Dinamo a povestit accidentul oribil de mașină avut chiar înaintea debutului în prima divizie.
Mihai Dragomir
21.03.2026 | 21:00
Legenda lui Dinamo accident groaznic de masina cu doar 3 zile inainte de debutul in prima liga Am iesit prin parbriz
Gheorghe Mihali este unul dintre jucătorii emblematici ai lui Dinamo. Fostul mare fotbalist român a povestit cum un accident groaznic de mașină i-a pus în pericol cariera, chiar înaintea debutului la prima ligă.

Gică Mihali putea sfârși tragic înaintea debutului în prima ligă din România

Dinamo a avut mulți jucători uriași în istoria sa. Unul dintre aceștia a fost și Gheorghe Mihali, cel care și-a lăsat amprenta în trecutul echipei din „Ștefan cel Mare” și pe care o susține și astăzi.

După ce i-a taxat pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș, Gică Mihali a vorbit în direct la „FANATIK Dinamo” despre debutul său la prima ligă, după un cumplit accident de mașină.

„Jucam la FC Olt Scornicești, vreo 5 ani. Am jucat vreo 10 minute cu FC Argeș la debutul în prima divizie, după știu că am bătut Dinamo cu 1-0 când aveau echipa mare cu Mircea Lucescu.

Debutul în prima divizie a fost cu FC Argeș i-am bătut cu 1-0 la Slatina pe 30 septembrie 1984. Cu 3 zile înainte am avut un accident grav de mașină. Am sărit prin parbriz și era prima mea zi de armată.

Mă încorporase, fusesem la Unitatea Militară de la Slatina cu președintele clubului, el conducea și a pierdut controlul volanului și am intrat într-un pom. Am ieșit prin parbriz și m-am accidentat rău la umăr, la mână. Am fost la spital 3 zile și eram pansat la cot cât am debutat”, a povestit Gică Mihali la „FANATIK Dinamo”.

Cum arătau echipele de la Olt Scornicești – FC Argeș, meciul de debut al lui Gică Mihali în prima divizie

Meciul dintre Olt Scornicești și FC Argeș a fost câștigat de gazde cu 1-0 grație golului marcat în minutul 30 de Adrian Georgescu. Gheorhe Mihali a intrat în minutul 87 în locul lui Iordan Eftimie. Iată cum arătau cele două echipe:

  • FC Olt Scornicești: Nițu – Zamfir, Andrei, Cățoi, Prepeliță – Minea, Calo, Eftimie (87 – Mihali), – Popescu, Turcu, Georgescu. Antrenor: Tache Macri. 
  • FC Argeș: Cristian – Badea, Fl. Marin, Stancu, Tănase – Moiceanu, Mărgelatu, Constantin, Ignat – Jurcă, D. Zamfir. Antrenor: Nicolae Dobrin.

 

  • 174 de meciuri a strâns Gică Mihali în tricoul lui Dinamo în prima ligă
  • 1991/19951999/2001 au fost cele două perioade în care a îmbrăcat tricoul „câinilor”

Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
