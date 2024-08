Costel Orac este un fost jucător al “câinilor” cu peste 200 de apariții în tricoul formației din Ștefan cel Mare. Legenda lui Dinamo a făcut o și nu a ocolit niciun aspect important.

Legenda lui Dinamo, analiză tranșantă înaintea derby-ului cu Rapid. Care sunt punctele forte ale “câinilor”

Costel Orac a intrat în legătură directă la FANATIK SUPERLIGA. Legenda lui Dinamo a făcut și îi vede cu ochi buni pe jucătorii lui Kopic. Orac susține că formației din Ștefan cel Mare îi va fi greu fără Dennis Politic și Hakim Abdallah.

Totodată, fostul atacant al “câinilor” este de părere că Dinamo trebuie să își întărească banca pentru a putea să își păstreze parcursul foarte bun cu care a început această ediție de campionat. Costel Orac a mai explicat și cea anume îi place la Dinamo cel mai mult în acest start de sezon.

“E dificil să spun ce așteptări am eu de la jocul acesta, pentru că din câte știu eu, Dinamo are niște probleme de lot în urma accidentărilor din ultima etapă. E o problemă, pentru că Politic și Abdallah sunt doi jucători de bază. Trebuie întărită și banca lui Dinamo pentru ca echipa să poată mențină un nivel bun în cazul jucătorilor accidentați sau suspendați. E greu să dai un pronostic.

Sper să fie un joc bun, pentru că dacă ar fi să ne luăm după ultimele meciuri ale lui Dinamo ne așteptăm să vedem goluri. Eu sper să țină linia asta în sensul în care să joace deschis și să marcheze mai mult pentru a lua punctele. Dar cele două absențe ar putea să cântărească mult.

Îmi place la Dinamo anul acesta că marchează. Anul trecut dacă reușeam să dăm un gol pe meci era bine. Acum e bine că marchează, iar printr-o organizare bună poți încerca să menții un rezultat

Nici Rapidul nu trece printr-o perioadă prea fericită. Mă refer în mod special la calitatea jocului, care nu le dă speranțe mai mari, ținând cont și de obiectivele lor“, a declarat Costel Orac la FANATIK SUPERLIGA.

Costel Orac, despre cel mai mare vis al lui Dinamo din acest sezon

“Îmi doresc să se mențină pe linia asta, pentru că în momentul când ai evoluții constante, reușești să marchezi și obții în felul ăsta rezultatele, după aceea joci mult mai lejer, iar jucătorii tineri sunt mai dezinvolți în exprimare.

Atunci îți iese și jocul când joci sub presiune. Îți permiți mai multe sacrificii și lucruri de genul acesta. Inclusiv, îți permiți să joci mult mai deschis.

(n.r. Ar fi un vis play-off-ul pentru Dinamo?). Sigur că da. Chiar dacă nu am crezut după ce am văzut în declarațiile celor din conducere. Am spus că nu sunt realiști, asta înainte să facă transferurile.

Eu consider că un club serios trebuie să știe ce posibilități are și să își propună obiectivele în mod conștient. În funcție de posibilitățile clubului în acel moment. Așa, cu toții își propun lucruri mărețe și nu prea reușesc”, a spus legenda lui Dinamo.

“A fost o greșeală aducerea lui Lennon la Rapid”

“Ca suporter al fotbalului sunt surprins (n.r. negativ) de ceea ce se întâmplă la Rapid. S-au făcut niște transferuri acolo, s-a adus un antrenor, așteptările sunt mari. La fel ca la Dinamo, suporterii sunt foarte înfocați, pretențioși și așteaptă rezultate imediate. Este o echipă de tradiție.

Eu cred că a fost o greșeală aducerea lui Lennon, deoarece campionatul nostru este puțin diferit. Trebuie să cunoști fenomenul din țara respectivă, să te documentezi înainte. Iar aducerea lui mi s-a părut pe repede înainte”, a mai spus Costel Orac la FANATIK SUPERLIGA.

