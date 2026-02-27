Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă

ADVERTISEMENT

Beach Please!, cel mai mare festival de muzică urbană din Europa, revine în 2026 cu un line-up incendiar. Iată cine este, de fapt, legenda lui Dinamo care va apărea pe scenă, la evenimentul programat în perioada 8-12 iulie.

A jucat pentru Dinamo și acum apare la Beach Please!

Stațiunea Costinești nu mai este de mult doar pentru plajă și distracție, ci și pentru momente memorabile. Un festival celebru încinge atmosfera în fiecare vară, iar acum un fost fotbalist urmează să-și facă apariția pe scenă.

Fostul mare jucător de la Dinamo a anunțat că va cânta la evenimentul organizat de Selly, pe numele din buletin Andrei Șelaru. Sportivul este chiar Florin Prunea, care a fost concurent în competiția Desafio, difuzată la Pro TV.

Mai exact, fostul mare portar român, în vârstă de 57 de ani, s-a dat de gol în cadrul unei discuții cu Costin Ștucan. I-a mărturisit jurnalistului sportiv că are planuri mari de viitor, deși lucrurile sunt încurcate în viața personală.

E . Se iubește cu o femeie pe nume Lăcrămioara Ursu, dar asta nu-l împiedică să se gândească la Beach Please!, unde va performa alături de un tânăr artist.

Cu cine va cânta fostul mare sportiv de la Dinamo

În plin , Florin Prunea a dezvăluit că a început o colaborare cu Ian. Fostul fotbalist și cântărețul s-au cunoscut la Desafio, mașina cunoscutului sportiv urmând să apară în unul dintre videoclipurile artistului.

„Trebuie să se adapteze el la stilul meu. Să vedeți ce transformăm muzica. Păi, cum de unde pasiunea pentru muzică?! Adică noul vibe vrei să zici? Nu am primit invitație, o să fiu la ”Beach, Please!”.

Cânt cu Ian, mi-a și zis. Am zis că nu spun… M-am scăpat, iar, frate! Bă, ce m-am scăpat!”, a spus fostul jucător de la Dinamo, conform . În prezent, biletele pentru festival sunt puse la vânzare.

Cei interesați de distracția de pe plaja din Costinești trebuie să știe că vârsta minimă pentru a participa la Beach Please! este 14 ani. Minorii care au între 14 și 15 ani trebuie neapărat să fie însoțiți de un părinte sau tutore legal.

De asemenea, adultul trebuie să aibă asupra lui un bilet valabil pentru a intra la eveniment. Toate tichetele puse la dispoziția festivalierilor sunt nominale și netransmisibile. În clipa în care se cumpără biletul, acesta va avea numele complet al participantului.

În schimb, dacă posesorul biletului nu poate ajunge la Beach Please!, tichetul va fi nul. Din păcate, nu se poate schimba numele de pe bilet ulterior achiziției acestuia. Mai mult decât atât, biletele nu se returnează.