Legenda lui Dinamo de la Gloria Bistrița i-a pus gând rău FCSB-ului: „Ar fi o mare bucurie să-i înving!”

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Sebastian Ioan Moga s-a aflat sub contract cu Dinamo între 1991 și 1997 și a cucerit un titlu de campion. Cu 128 de apariții în tricoul alb-roșu, vrea să învingă FCSB-ul de dragul fostei sale echipe.

Sebastian Moga, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo după 1990, vrea să învingă FCSB pentru Dinamo

„Lombardo”, cum era poreclit de fanii lui Dinamo, a fost și antrenorul secund al „câinilor” în sezonul 2019-2020, iar acum . Ultima oară a fost secund la Petrolul Ploiești.

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Domnule Sebastian Moga, ce așteptări aveți de la acest meci?

– Pentru noi e extraordinar că va fi un stadion plin, iar FCSB este o echipă foarte valoroasă. E diferență mare, dar noi vom juca cu ambiție și i-am văzut și la antrenamente foarte concentrați. Vreau să facem un meci bun.

Ca fost jucător important al lui Dinamo, e un meci mai special? Ar fi o mare bucurie să câștigați contra lor?

– (n.r.- râde) Bineînțeles, normal. E un meci important și mi-aș dori să câștigăm și chiar nu e imposibil. Ar fi frumos și poate ne-ar ajuta și în campionat, unde nu stăm foarte bine în clasament. Avem un meci greu la Reșița, apoi cu Cetate Suceava și sper să urcăm în clasament.

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Cum a învins Steaua la 3 zile după ce l-a eliminat pe Luis Figo din cupele europene cu Dinamo

Aveți vreo amintire memorabilă din confruntările cu Steaua?

– Păi, în 1991, când am venit prima oară la Dinamo și am câștigat cu 1-0 contra lor, chiar după meciul cu Sporting Lisabona, la 3 zile distanță după ce îl eliminasem pe Luis Figo, chiar înainte să plece la Barcelona. Aveau o echipă extraordinară cu Balakov, Gomes, Cadete, super echipă și i-am bătut cu 2-0, apoi pe Steaua. Am dat o centrare atunci celebră și mi-a rămas de atunci porecla „Expresul de Bistrița”.

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Ce impresie vă lasă noul FCSB cu Reghecampf la cârmă?

– Se vede o mare schimbare în bine. Se simte mâna lui Reghe. Sunt pe val și după victoria asta la scor cu Rapid, chiar dacă nu vor folosi aceiași jucători. Rezervele eu zic că sunt de valoare apropiată, iar noi avem ceva probleme. Ne-am pierdut atacantul Jimmy King, Mensah, care a fost la CFR Cluj și vine după o operație. Ne lipsesc și nouă 3-4 jucători, dar sperăm să facem un joc bun.

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Ce strategie are Bistrița contra FCSB

Cum poate fi surprinsă FCSB?

– Normal că nu ne vom arunca noi să atacăm FCSB-ul, să facem presing. O să stăm închiși și vom încerca să profităm de fiecare șansă. Voluntariul de exemplu a făcut un joc bun cu FCSB și vom încerca să fim pragmatici la fazele fixe.

Denis Drăguș poate reveni la FCSB chiar cu Bistrița…

– Da, cel mai probabil va juca. Ne-am pregătit pentru asta. Au jucători de valoare în față acolo. . Fantastic, se vede de cum pune piciorul pe minge. Toți care nu au jucat cu Rapid vor dori să demonstreze că pot.

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FCSB, mai valoroasă decât ultima oară când a venit la Bistrița sezonul trecut?

– Eu zic că este o echipă mai bună per total, mai ales cu venirea lui Laurențiu Reghecampf. Arată altfel. Sunt mai puternici, mai închegați. Deci cred că va fi un meci mai greu.

Care e obiectivul echipei în Liga 2?

– Inițial era calificarea în play-off, însă au fost ceva probleme la echipă, iar acum obiectivul trasat este clasarea pe locurile 1-10. Deocamdată suntem doar pe locul 11, cu 18 puncte, dar la egalitate de puncte cu Bacăul și Bihorul.