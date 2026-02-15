Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!”

ADVERTISEMENT

Între Dinamo și Steaua a existat o rivalitate uriașă încă dinainte de Revoluție. O legendă a echipei din Ștefan cel Mare a povestit, la FANATIK, ce gesturi obscene a făcut față de ”inamicii” din Ghencea.

Ce gesturi obscene a făcut Ionel Augustin față de rivalii de la Steaua, din autobuz

Ionel Augustin a fost unul dintre cei mai mari jucători de atac pe care i-a dat fotbalul românesc. ”Oneață” executa portarii adverși din toate pozițiile. Bătea lovituri libere, era bun în jocul aerian, avea șuturi puternice din afara careului și execuții geniale. Vorbim de un jucător excepțional, cu o multitudine de calități.

Cel căruia i se mai spunea și ”Pantera roz” nu s-a remarcat doar prin cele arătate atunci când se afla pe dreptunghiul verde. Acesta s-a contrat cu rivalii și în afara terenului. La emisiunea ”FANATIK Dinamo”, fostul mare atacant a dezvăluit ce le-a făcut în trecut celor de la Steaua.

de un interviu dat în presa internă de un alt fost mare fotbalist din țara noastră, Miodrag Belodedici. Acesta din urmă a povestit atunci de un episod memorabil în care autobuzele celor de la Steaua și de la Dinamo s-au intersectat pe un drum.

”(n.r. S-au intersectat autobuzele și le-ați trimis niște bezele. V-ați dat treningul jos și le-ați trimis niște bezele. Ce s-a întâmplat și cu ce urmări a fost faza aceea?) Am fost protagonistul. Noi plecam spre Săftica și ei ieșeau de la Pădurea Băneasa. Eu stătea pe scaunul din față.

La un moment dat, colegii mei ‘bă, uite autocarul lui Steaua!’. Când am auzit, imediat m-am întors cu spatele la parbriz, cu fața în interiorul autocarului și m-am făcut că îmi dau treningul jos. (n.r. și le-ați arătat fundul) Da”, recunoaște Augustin.

Cât de mult era să-l coste pe Ionel Augustin acest gest

Din cauza acestui gest, a intrat în atenția regimului. Mai mulți jucători de la Steaua, cu care ”Oneață” era în relații bune, precum Tudorel Stoica, Ștefan Iovan și Miodrag Belodedici, i-au spus că în autocar s-a aflat în momentul gestului său și un important nume din Ministerul Apărării. Acesta s-ar fi dus apoi direct la Valentin Ceaușescu pentru a forța suspendarea jucătorului rival.

”Și era și din partea lor, în autocar, unul din partea Ministerului Apărării. Asta mi-au zis Tudorel Stoica, Iovan și Belo. ‘Bă, era unul acolo care s-a dus la Valentin (Ceaușescu) să te suspende’ / ‘ce să mă suspende mă? ce să-mi facă’, zic eu, șmecher”, mai spune dinamovistul.

Cum l-a tratat ”Oneață” pe Valentin Ceaușescu

Chiar și după ce a plecat de la Dinamo, Ionel Augustin a rămas în relații tensionate cu conducătorul Stelei de la acea vreme, Valentin Ceaușescu. La un meci Victoria – Steaua, ”Oneață” i-a arătat și șefului rivalilor o serie de semne obscene.

”Am avut clinciuri și cu Valentin Ceaușescu. Când eram la Victoria am avut show-uri mari de tot. (…) Jucam cu Steaua. Pe Victoria. Victoria cu Steaua. Și a venit înainte de meci. Era Mircea Pascu, observator și era un șef din partea militară care răspundea de Steaua.

Și a venit în vestiar la noi, că jucau în cupele europene, Steaua, cu nea Mircea, era și colonelul ăla sau ce era, nu știu cine era. Și a venit acolo și sunt discuții în vestiar, ei doi. Antrenorul i-a primit, că nu trebuia să-i primească.

Și zice, ‘domnule, aveți grijă că joacă în cupele europene Steaua, să nu-i loviți’. Și eu, care îl cunoșteam pe nea Mircea Pascu de la Petroșani în vremea respectivă: ‘Ce este chestia asta? Cum să veniți dumneavoastră de la Federație și cu un reprezentant de la Steaua să ne spuneți nouă să nu jucăm. Ei să ne toace și noi să nu îi lovim’. Cum să mă dau la o parte? Îi omorâm, ce să.. nici nu discut! Să ne bată pe bune!

Valentin a venit la meci, dar nu era în vestiar. Eu l-am dat afară din vestiar pe trimisul lor. I-a raportat (n.r. lui Ceaușescu) L-am dat afară din vestiar. Șefii noștri n-au venit la meci, că știau că vine Valentin. A venit Valentin și stătea singur acolo.

Și a început meciul. Și dă-i materiale. Și mă duc la Gică Popescu. Juca la ei. Fac un tackling. Cred că dacă îl prindeam, îl paradeam. S-a ferit. Apoi m-am dus spre tribuna unde era Valentin. Acesta, la mișto, făcea semn cu trabucul. Eu m-am dus, nu știu ce, și îi zic (n.r. arăt semne obscene). Au venit colegii la mine:’bă, tu ești tâmpit? te leagă ăștia’. Eu am zis: ‘ce să-mi facă, bă?’”, mai povestește ”Oneață”.