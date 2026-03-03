Legenda lui Dinamo îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș: „M-a întristat. Trebuia să fie mai altruist”

ADVERTISEMENT

Dinamo – FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a încheiat în favoarea piteștenilor, scor 0-1. În urma acestui rezultat, FCSB a fost eliminată din play-off-ul SuperLigii. Gică Mihali a comentat înfrângerea suferită de formația din Ștefan cel Mare.

Gică Mihali îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Gică Mihali s-a arătat nemulțumit de înfrângerea în fața lui FC Argeș. Legenda dinamovistă e de părere că partida putea fi adjudecată din prima repriză, când Cîrjan putea pasa decisiv în fața porții. Totodată, „câinii” nu au mai contat pe plan ofensiv după ce Kopic a schimbat toată linia de atac.

„M-a întristat puțin rezultatul cu FC Argeș, pentru că în prima repriză au jucat foarte bine. Am observat că după ce Kopic i-a înlocuit pe toți cei trei atacanți, Musi, Karamoko și Armstrong, parcă nu au mai avut aceeași forță ofensivă.

Dacă marcau un gol în prima repriză, la cele două ocazii pe care le-au avut… Cred că și Cîrjan trebuia să fie mai altruist la faza aceea, când a scăpat singur în dreapta. Putea da o pasă în fața porții și era cu totul altfel”, a declarat Gică Mihali.

Mihali, convins că FC Argeș își merită locul în play-off

, iar campioana en-titre, FCSB, a rămas în afara top 6. t, în contextul în care au reușit victorii importante cu echipele din fruntea clasamentului.

„Acum să nu îmi spuneți că FC Argeș a marcat dintr-o fază lucrată. A fost o întâmplare, a ajuns mingea la Matos și a avut o execuție extraordinară. A fost un carambol, a ajuns minge la el și a dat gol.

E adevărat, FC Argeș merită locul pe care se află. Au reușit să îi bată pe FCSB de două ori, a bătut Dinamo, a bătut și la CFR Cluj. Prin cele prezentate, nu mai are rost să comentăm, oamenii își merită locul pe care se află”, a conchis Gică Mihali.5

Cu o etapă rămasă de disputat până la noul format din SuperLiga, Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 52 de puncte. Elevii lui Zeljko Kopic se vor deplasa în ultima rundă în Gruia, pentru meciul cu CFR Cluj.