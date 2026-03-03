Sport

Legenda lui Dinamo îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș: „M-a întristat. Trebuia să fie mai altruist”

Gică Mihali îi taxează pe Zeljko Kopic și Cătălin Cîrjan după Dinamo - FC Argeș 0-1. Ce spune legenda dinamovistă despre locul din play-off câștigat de piteșteni.
Iulian Stoica
03.03.2026 | 14:01
Legenda lui Dinamo ii taxeaza pe Kopic si Cirjan dupa infrangerea cu FC Arges Ma intristat Trebuia sa fie mai altruist
EXCLUSIV FANATIK
Legenda lui Dinamo îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo – FC Argeș, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a încheiat în favoarea piteștenilor, scor 0-1. În urma acestui rezultat, FCSB a fost eliminată din play-off-ul SuperLigii. Gică Mihali a comentat înfrângerea suferită de formația din Ștefan cel Mare.

Gică Mihali îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Gică Mihali s-a arătat nemulțumit de înfrângerea în fața lui FC Argeș. Legenda dinamovistă e de părere că partida putea fi adjudecată din prima repriză, când Cîrjan putea pasa decisiv în fața porții. Totodată, „câinii” nu au mai contat pe plan ofensiv după ce Kopic a schimbat toată linia de atac.

ADVERTISEMENT

„M-a întristat puțin rezultatul cu FC Argeș, pentru că în prima repriză au jucat foarte bine. Am observat că după ce Kopic i-a înlocuit pe toți cei trei atacanți, Musi, Karamoko și Armstrong, parcă nu au mai avut aceeași forță ofensivă.

Dacă marcau un gol în prima repriză, la cele două ocazii pe care le-au avut… Cred că și Cîrjan trebuia să fie mai altruist la faza aceea, când a scăpat singur în dreapta. Putea da o pasă în fața porții și era cu totul altfel”, a declarat Gică Mihali.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi24.ro
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

Mihali, convins că FC Argeș își merită locul în play-off

FC Argeș a prins ultimul bilet de play-off, iar campioana en-titre, FCSB, a rămas în afara top 6. Gică Mihali consideră că piteștenii au demonstrat că merită să fie în noul campionat, în contextul în care au reușit victorii importante cu echipele din fruntea clasamentului.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan:
Digisport.ro
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"

„Acum să nu îmi spuneți că FC Argeș a marcat dintr-o fază lucrată. A fost o întâmplare, a ajuns mingea la Matos și a avut o execuție extraordinară. A fost un carambol, a ajuns minge la el și a dat gol.

E adevărat, FC Argeș merită locul pe care se află. Au reușit să îi bată pe FCSB de două ori, a bătut Dinamo, a bătut și la CFR Cluj. Prin cele prezentate, nu mai are rost să comentăm, oamenii își merită locul pe care se află”, a conchis Gică Mihali.5

ADVERTISEMENT

Cu o etapă rămasă de disputat până la noul format din SuperLiga, Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 52 de puncte. Elevii lui Zeljko Kopic se vor deplasa în ultima rundă în Gruia, pentru meciul cu CFR Cluj.

Adrian Porumboiu a dat verdictul: cine va câștiga titlul în SuperLiga?! „Prima opțiune...
Fanatik
Adrian Porumboiu a dat verdictul: cine va câștiga titlul în SuperLiga?! „Prima opțiune o au ei”
Surpriză uriașă! Marius Șumudică: „Am contractul pe masă să semnez!”. Exclusiv
Fanatik
Surpriză uriașă! Marius Șumudică: „Am contractul pe masă să semnez!”. Exclusiv
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000...
Fanatik
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu...
iamsport.ro
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu echipa din Ștefan cel Mare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!