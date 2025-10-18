Legenda lui Dinamo nu îi vede pe “câinii roșii” favoriți cu Rapid: “E derby!”

Dinamo și Rapid se vor duela în acest weekend, în cel mai așteptat meci al etapei. Se anunță o atmosferă de zile mari pe Arena Națională, iar Costel Orac, legenda clubului din Ștefan cel Mare, a prefațat derby-ul cu echipa din Giulești.

Legenda din Ștefan cel Mare vrea spectacol în Dinamo – Rapid

Fanii au luat cu asalt casele de bilete, iar pe Arena Națională vor fi prezenți peste 40.000 de spectatori. Interesul este uriaș, având în vedere poziția celor două echipe din clasamentul Superligii. Cu o victorie, ambele pot urca pe primul loc.

, își dorește un meci spectaculos în derby-ul de pe Arena Națională. Acesta este de părere că se întâlnesc două echipe cu poftă de gol, care preferă un joc ofensiv. Desigur, Orac speră într-un succes al formației din Ștefan cel Mare.

„O bătălie foarte importantă pentru ambele echipe. Atât Rapid, care are ca obiectiv play-off-ul în prima fază și apoi, desigur, participarea într-o cupă europeană, cât și Dinamo, care a declarat același obiectiv, fără a spune mai mult despre ce va urma. Eu sunt convins că ambele vor în cupele europene. Sunt două echipe cu un joc bun. Ce mi-aș dori eu, mai ales pentru că voi fi prezent, este să văd un spectacol frumos.

Nu mi-aș dori să văd un joc defensiv, să se rezume vreo echipă doar la contraatac. Vreau să joace ambele fotbal, să joace deschis. Au demonstrat deja că pot face asta. Sunt convins că stadionul va fi aproape plin. Suporterii noștri, la fel ca cei de la Rapid, vor face spectacol și vreau să văd asta și pe teren”, a declarat Costel Orac la FANATIK SUPERLIGA.

La ce excelează Dinamo și Rapid!? Răspunsul lui Costel Orac

Fostul mare fotbalist român nu crede că există o favorită în derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Costel Orac a vorbit despre atuurile celor două echipe, pe care le vede, după mulți ani, la un nivel foarte apropiat.

„Nu cred că putem vorbi de o favorită. Dinamo joacă acasă, dar ambele echipe au avut un parcurs bun. E greu să vorbești despre șanse. Depinde cum vor aborda jocul și ce își vor propune. Eu nu mi-aș dori un meci nul.

La Dinamo mi-a plăcut constanța și echilibrul din joc. Chiar dacă nu au avut multe ocazii, nu au permis adversarilor să îi surprindă. Rapid mi s-a părut mai dezinvoltă, a riscat mai mult. Ambele echipe demonstrează că știu ce au de făcut. Îți dorești să scoată cât mai mult din fiecare joc”, a mai spus fostul fotbalist al echipei din Ștefan cel Mare.

Costel Orac nu înțelege acuzele aduse lui Mircea Lucescu

Pe finalul discuției, Costel Orac a vorbit și despre situația de la echipa națională. , în condițiile în care formația lui Mircea Lucescu a obținut un rezultat uriaș — victoria cu 1-0 în fața Austriei.

„Nu știu, nu prea am urmărit eu. Ce să spun… Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi pierdut jocul. Mi-e greu să spun cine are dreptate. Dacă ar fi să îmi dau cu părerea, sigur că Lucescu are lipsurile lui, vis-a-vis de modul de abordare, dar dacă ajungem să-l taxăm pe Lucescu după o victorie importantă… Noi nu avem echilibru. Nu cunosc natura discuțiilor, mi-e greu să spun. Dar dacă și la victorie începem să facem scandaluri…”, a conchis Costel Orac.

Cariera lui Costel Orac. Peste 200 de meciuri jucate la Dinamo

Costel Orac a adunat nu mai puțin de 217 meciuri în tricoul „Câinilor roșii” în perioada 1981–1989. A jucat pentru echipa din Ștefan cel Mare în anii ei de glorie. De asemenea, fostul mare atacant are și 3 selecții la echipa națională, pentru care a reușit să înscrie un gol.