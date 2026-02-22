Legenda lui Dinamo recunoaște superioritatea Rapidului: ”Au meritat victoria!” Dezbatere încinsă după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!”

ADVERTISEMENT

Invitat duminică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, legenda lui Dinamo, Dănuț Lupu, a recunoscut cu mult fair-play faptul că victoria Rapidului de pe Arena Națională este una meritată. Pe de altă parte, fostul mare fotbalist a criticat decizia brigăzii de arbitri care a anulat golul ”câinilor” din minutul 15. Pe acest subiect, Lupu a intrat într-o dezbatere aprinsă cu Robert Niță, ”rapidistul” din studio.

Dănuț Lupu, după succesul Rapidului cu Dinamo: ”O victorie meritată”

După două rezultate modeste, remiza cu Petrolul și eșecul cu Farul, Rapid și-a revenit și a învins pe Dinamo, scor 2-1, în derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga. A fost un duel în care ”câinii” au dominat total, însă giuleștenii au fost mult mai pragmatici.

, însă în final doar tabela contează. Dănuț Lupu a remarcat și el acest aspect. ”Din păcate, dacă vă aduceți aminte, eu tot îi spuneam lui Andrei (n.r. Nicolescu) că nu prea contează așa mult posesia și degeaba ai posesie 75%. Aseară, din păcate, iarăși, posesie 74%.

Știi care-i problema la fotbal? Când se termină în 90 de minute, acolo tabela aia e importantă. Poți să ai posesie de 90%, dacă pierzi 2-0… Degeaba ai posesie. (n.r. Rezultatul, victoria Rapidului? Cum o consideri?) Meritată”, spune legenda lui Dinamo.

Dezbatere încinsă Robert Niță – Dănuț Lupu după golul anulat la VAR: ”Bă, mă enervezi! Tu nu te uiți la fotbal?!”

După momentul de recunoaștere fair-play a victoriei Rapidului, în platoul FANATIK SUPERLIGA a urmat o dezbatere încinsă între Dănuț Lupu și ”rivalul” rapidist Robert Niță. Tema a fost golul anulat pentru oaspeți în minutul 15.

După un sfert de oră de joc, Dinamo a reușit să marcheze prin Soro. Peste câteva zeci de secunde, golul a fost anulat de VAR după un presupus fault al lui Mărginean la Daniel Paraschiv. Momentul a iscat o dezbatere aprinsă între Lupu și Niță.

”Nu înțeleg cum o echipă dă gol, apoi după două minute se trezește VAR-ul să spună stai așa că a fost fault”, a spus dinamovistul. Imediat, Robert Niță i-a dat replica: ”În primul rând nu sunt două minute. Apoi, se spune la regulament să VAR-ul intervine când iese mingea din joc. Nu poți să întrerupi jocul, la VAR, când mingea este încă în joc”.

Dănuț Lupu este de părere că să intre peste el. ”Dacă arbitrul e lângă fază și spune să meargă jocul. (n.r. impresia lăsată de arbitru este că el a văzut). Nu arbitrul decide? Atunci hai să scoatem arbitrii și să punem un roboțel”.

”Putea să mai dureze faza până iese mingea afară trei minute, nu două. El a fost bine plasat, dar nu a văzut faultul”, a fost reacția lui Niță. ”Rapid nu a fost favorizată. Dacă a fost fault, cum să te favorizeze? Bă, Dane, mă enervezi. Tu nu te uiți la fotbal?”, a mai declarat rapidistul.

”Poți să reproșezi ceva arbitrajului de aseară, tu, ca dinamovist?” l-a întrebat Niță pe colegul de platou. Dănuț Lupu i-a oferit un răspuns scurt: ”Da! La 1-0 pentru noi nu ne mai băteați”.