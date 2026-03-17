Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!"

Legenda lui Dinamo a avut o perioadă complicată în viața sa, fiind salvat de la moarte de către medicul Sorin Oprescu.
Adrian Baciu
17.03.2026 | 23:15
Prin ce momente grele a trecut Gică Mihali. Salvat de la moarte de Sorin Oprescu.
Gică Mihali a trăit ani de glorie în tricoul echipei Dinamo București. A plecat din „Groapă” cu trofee după ambele perioade petrecute aici. Au fost însă și momente de cumpănă pentru marele fundaș român. Cum a fost acesta salvat de la moarte de doctorul Sorin Oprescu, cel care a fost și primar al Capitalei.

Când s-a îmbolnăvit Gică Mihali: „Nu puteam să fac un pas. Eram galben”

Gheorghe Mihali (60 de ani) a fost la echipa alb-roșie în două perioade: 1991-1995 și 1998-2001. În al doilea său periplu la a doua cea mai titrată formație din România, fundașul a trecut și printr-o cumpănă majoră. E vorba de o perioadă marcată de probleme de sănătate.

S-a întâmplat totul în 1999. La un meci în deplasare cu FC Onești, starea fostului mare jucător a început să se agraveze. Mihali își amintește că abia reușea să se miște. „Eu am avut probleme în returul (n.r. cu FCM Bacău) din 1999 grave, când m-am îmbolnăvit și am fost la spital. Asta a fost soarta. Nu am jucat cât trebuia. (n.r. au fost atunci cu Cornel Dinu, când v-a operat domnul Sorin Oprescu). Da, da..

Am jucat la Onești, iar la încălzire nu puteam să fac un pas. Eram galben. Știu că Jean Vlădoiu țipa la mine: ‘Bă, ce faci, te driblează ăla?!’. Iar eu nu puteam să merg. S-a terminat meciul cum s-a terminat, știu că am bătut parcă 2-0.

Reacția șocantă a medicului Sorin Oprescu când a văzut starea lui Mihali: „Ce mi-l aduci așa? Faceți-i parastasul!”

Alături de Cornel Dinu, Mihali a ajuns de urgență la Spitalul Universitar. A fost preluat aici direct de Sorin Oprescu, adică medicul care ulterior avea să devină și edil al Bucureștiului. Oprescu a avut o reacție șocantă în momentul în care a văzut starea fotbalistului. Acesta i-a spus lui Cornel Dinu: „Bă, ce mi-l aduci pe ăsta așa? Faceți-i bă, parastasul! Ce mi-l aduci așa?”, își amintește Mihali.

„(n.r. Serios? Așa de grav era?) Da, da. Seara m-a operat. Pierdeam sânge mult. Hemoglobina. Trebuia să am 11 și eu aveam 5. Ziua următoare a fost bine, am scăpat. Am câștigat un prieten (n.r. pe Sorin Oprescu)”, a spus fostul fundaș.

Cum erau cantonementel lui Dinamo în era Cornel Dinu

În același context al momentelor grele, Gică Mihali mai dezvăluie cât de dificile erau celebrele cantonamente de pe vremuri. Și-a amintit de deplasările de la Câmpina, sub bagheta lui Cornel Dinu.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele dintr-un cantonament am trăit-o cu Mister (n.r. Cornel Dinu). Am prins-o două cantonamente sau trei cu Mister la Câmpina. Mi-am blestemat zilele. Doamne, Doamne, ce antrenamente. Și am prins și cu Hizo, și cu Halagian, dar cu Mister era… teroare. Foarte, foarte greu”, mai spune Mihali.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
