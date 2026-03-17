Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”

Gică Mihali a trăit ani de glorie în tricoul echipei Dinamo București. A plecat din „Groapă” cu trofee după ambele perioade petrecute aici. Au fost însă și momente de cumpănă pentru marele fundaș român. Cum a fost acesta salvat de la moarte de doctorul Sorin Oprescu, cel care a fost și primar al Capitalei.

Când s-a îmbolnăvit Gică Mihali: „Nu puteam să fac un pas. Eram galben”

Gheorghe Mihali (60 de ani) a fost la echipa alb-roșie în două perioade: 1991-1995 și 1998-2001. În al doilea său periplu la a doua cea mai titrată formație din România, fundașul a trecut și printr-o cumpănă majoră. E vorba de o perioadă marcată de probleme de sănătate.

S-a întâmplat totul în 1999. La un meci în deplasare cu FC Onești, starea fostului mare jucător a început să se agraveze. . „Eu am avut probleme în returul (n.r. cu FCM Bacău) din 1999 grave, când m-am îmbolnăvit și am fost la spital. Asta a fost soarta. Nu am jucat cât trebuia. (n.r. au fost atunci cu Cornel Dinu, când v-a operat domnul Sorin Oprescu). Da, da..

Am jucat la Onești, iar la încălzire nu puteam să fac un pas. Eram galben. Știu că Jean Vlădoiu țipa la mine: ‘Bă, ce faci, te driblează ăla?!’. Iar eu nu puteam să merg. S-a terminat meciul cum s-a terminat, știu că am bătut parcă 2-0.

Am venit, a doua zi m-am dus la antrenament, soția mea observase acasă deja niște treburi grave. Și am mers la antrenament. Mister (n.r. Cornel Dinu) ne-a spus ‘bă, voi ați avut meci ieri, faceți niște ture’. Eu, după o tură jumate eram… gata. M-a văzut Vava (Florin) Cheran: ‘băi, ce se întâmplă?’. M-a luat Mister, i-am explicat niște treburi, a zis ‘Hai, în mașină‘”, povestește fostul fundaș.

Reacția șocantă a medicului Sorin Oprescu când a văzut starea lui Mihali: „Ce mi-l aduci așa? Faceți-i parastasul!”

Alături de Cornel Dinu, Mihali a ajuns de urgență la Spitalul Universitar. A fost preluat aici direct de Sorin Oprescu, adică medicul care ulterior avea să devină și edil al Bucureștiului. Oprescu a avut o reacție șocantă în momentul în care a văzut starea fotbalistului. Acesta i-a spus lui Cornel Dinu: „Bă, ce mi-l aduci pe ăsta așa? Faceți-i bă, parastasul! Ce mi-l aduci așa?”, își amintește Mihali.

„(n.r. Serios? Așa de grav era?) Da, da. Seara m-a operat. Pierdeam sânge mult. Hemoglobina. Trebuia să am 11 și eu aveam 5. Ziua următoare a fost bine, am scăpat. Am câștigat un prieten (n.r. pe Sorin Oprescu)”, a spus fostul fundaș.

Cum erau cantonementel lui Dinamo în era Cornel Dinu

În același context al momentelor grele, cât de dificile erau celebrele cantonamente de pe vremuri. Și-a amintit de deplasările de la Câmpina, sub bagheta lui Cornel Dinu.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele dintr-un cantonament am trăit-o cu Mister (n.r. Cornel Dinu). Am prins-o două cantonamente sau trei cu Mister la Câmpina. Mi-am blestemat zilele. Doamne, Doamne, ce antrenamente. Și am prins și cu Hizo, și cu Halagian, dar cu Mister era… teroare. Foarte, foarte greu”, mai spune Mihali.