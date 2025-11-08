Legenda lui Inter a dat verdictul despre Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat pe antrenorul român

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu are un start pozitiv pe banca lui Inter, cu 11 succese și 3 eșecuri în primele 14 partide disputate în toate competițiile. „Nerazzurii” sunt pe locul 2 în Serie A, iar în Champions League se numără printre cele 3 formații cu punctaj maxim după patru runde, alături de Bayern și Arsenal. În acest context, legenda lui Inter, Giuseppe Bergomi, a vorbit despre calitățile antrenorului român.

Ce a declarat legenda lui Inter despre Cristi Chivu

Giuseppe Bergomi e de părere că decizia lui Cristi Chivu de a nu produce schimbări majore în echipa lui Inter a dat roade. Fostul mare fundaș a scos în evidență și modul în care comunică antrenorul român cu elevii săi. „Inteligența lui Cristian Chivu constă în abilitatea sa de a nu o schimba pe Inter și de a comunica foarte bine. Respectă munca lui Inzaghi și o continuă, aducând și propriile idei.

ADVERTISEMENT

Trebuie să scoatem în evidență calitățile de comunicare ale lui Chivu. Într-un fotbal în care alții ridică tonul, el îl coboară. Nu dorește scuze și știe să accepte criticile. Chivu este un antrenor tânăr și comunică în acest fel, vom vedea ce se va întâmpla, dar dacă îl cunosc, și îl cunosc, va păstra în continuare acest profil”, a declarat fostul internațional italian, conform .

Cine este Giuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi (61 de ani) se numără printre cei mai importanți jucători din istoria clubului Inter. Născut la Milano, acesta s-a format în academia clubului și a evoluat pe tot parcursul carierei doar la Inter, timp de 20 de ani, între 1979 și 1999. A strâns 754 de prezențe pentru „nerazzurri”, fiind lider la acest capitol până în 2011, când a fost depășit de o altă legendă, Javier Zanetti.

ADVERTISEMENT

Deși a petrecut două decenii la Inter, Giuseppe Bergomi are în palmares pe plan intern doar un titlu (în sezonul 1988-1989), o Cupă și o Supercupă, fotbalul italian fiind dominat în acea perioadă de alte grupări, precum Juventus, AC Milan sau Napoli.

ADVERTISEMENT

Inter a avut mai mult succes pe plan european în perioada petrecută de Giuseppe Bergomi la echipă, cucerind de trei ori Cupa UEFA (actuala Europa League). Timp de 16 ani, legendarul fundaș a reprezentat și naționala Italiei, unde are 81 de selecții și 6 goluri. Campion mondial în 1982 la vârsta de doar 18 ani, acesta a mai fost prezent la alte trei turnee finale de Cupă Mondială, în 1986, 1990 și 1998, dar și la EURO 1988.

Program infernal pentru Interul lui Chivu

, și are punctaj maxim după primele patru runde din Champions League. Înainte de pauza internațională din această lună, „nerazzurii” vor mai disputa un meci complicat în Serie A, pe teren propriu contra lui Lazio, duminică, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, până la finalul anului, echipa lui Cristi Chivu va avea mai multe partide dificile, atât pe plan intern, unde va întâlni AC Milan, Bologna sau Atalanta, dar și în Champions League, unde le va înfrunta pe Atletico Madrid și Liverpool. Spre finalul anului, .

Programul lui Inter până la finalul lui 2025