Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu: „Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo!”

Inter este constant analizată în acest sezon de oameni care au scris istorie pentru club. Un fost atacant legendar al „nerazzurrilor” a spus totul despre echipa pregătită de Cristi Chivu. Cum a catalogat-o, de fapt.

Fostul mare jucător al lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu

Inter luptă în acest sezon atât pe plan intern, cât și pe plan extern. După finalul dramatic al stagiunii trecute, în care au ratat la limită fiecare trofeu pentru care erau în cursă, italienii vor răzbunarea.

Christian Vieri, fostul mare atacant italian care a îmbrăcat și tricoul lui Inter, a vorbit despre echipa lui Chivu, . Fostul vârf legendar a subliniat capitolul unde „nerazzurri” au probleme în acest sezon, însă este convins că românul le va remedia.

„Să începem cu clasamentul: Inter e prima, asta trebuie să însemne ceva… Aceste înfrângeri sunt rezultatul unor scăderi de concentrare, un detaliu pe care Chivu îl va putea remedia.

Echipa lui controlează aproape întotdeauna jocul, dar când pierde mingea, riscă adesea să fie prinsă pe contraatacuri. Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo, în zonele critice ale terenului, dar sunt cei mai buni din campionat și rămân convins de asta”, a spus Vieri, citat de

Jucătorul pe care Cristi Chivu îl vrea cu orice preț la Inter

Cristi Chivu vrea să întărească echipa în fereastra de mercato din această iarnă. Antrenorul român a rostit un prim nume pe care îl dorește la Inter. Mai exact,

Mijlocașul sârb, fiul fostului mare fotbalist Dejan Stankovic, a ajuns între timp la belgienii de la Club Brugge pentru 9.5 milioane de euro, unde este un jucător de bază. „Îl urmărim cu mare interes, nu cred că există un fan mai mare al lui Inter decât el. Prestațiile sale sunt suficient de bune pentru ca scouterii noștri să îl urmărească”, a spus Chivu, conform