Sport

Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu: „Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo!”

Legenda Italiei a vorbit despre Interul lui Chivu. Ce problemă a identificat la echipa antrenorului român. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 21:36
Legenda lui Inter sa convins Ce a spus despre echipa lui Chivu Trebuie sa fie mai atenti si concentrati acolo
ULTIMA ORĂ
Legendarul atacant al lui Inter a spus totul despre echipa lui Chivu. Sursa Foto: sempreinter.com.
ADVERTISEMENT

Inter este constant analizată în acest sezon de oameni care au scris istorie pentru club. Un fost atacant legendar al „nerazzurrilor” a spus totul despre echipa pregătită de Cristi Chivu. Cum a catalogat-o, de fapt.

Fostul mare jucător al lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu

Inter luptă în acest sezon atât pe plan intern, cât și pe plan extern. După finalul dramatic al stagiunii trecute, în care au ratat la limită fiecare trofeu pentru care erau în cursă, italienii vor răzbunarea.

ADVERTISEMENT

Christian Vieri, fostul mare atacant italian care a îmbrăcat și tricoul lui Inter, a vorbit despre echipa lui Chivu, cel care a fost lăudat de jucătorii săi. Fostul vârf legendar a subliniat capitolul unde „nerazzurri” au probleme în acest sezon, însă este convins că românul le va remedia.

„Să începem cu clasamentul: Inter e prima, asta trebuie să însemne ceva… Aceste înfrângeri sunt rezultatul unor scăderi de concentrare, un detaliu pe care Chivu îl va putea remedia.

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

Echipa lui controlează aproape întotdeauna jocul, dar când pierde mingea, riscă adesea să fie prinsă pe contraatacuri. Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo, în zonele critice ale terenului, dar sunt cei mai buni din campionat și rămân convins de asta”, a spus Vieri, citat de fcinternews.it.

ADVERTISEMENT
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”....
Digisport.ro
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”

Jucătorul pe care Cristi Chivu îl vrea cu orice preț la Inter

Cristi Chivu vrea să întărească echipa în fereastra de mercato din această iarnă. Antrenorul român a rostit un prim nume pe care îl dorește la Inter. Mai exact, Aleksandar Stankovic, cu care a lucrat la juniorii lui Inter, este în vizorul lui Chivu.

Mijlocașul sârb, fiul fostului mare fotbalist Dejan Stankovic, a ajuns între timp la belgienii de la Club Brugge pentru 9.5 milioane de euro, unde este un jucător de bază. „Îl urmărim cu mare interes, nu cred că există un fan mai mare al lui Inter decât el. Prestațiile sale sunt suficient de bune pentru ca scouterii noștri să îl urmărească”, a spus Chivu, conform fcinter1908.it.

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în...
Fanatik
Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în clasamentul finalului de an
Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar...
Fanatik
Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar cu soția”
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el....
iamsport.ro
Se apropie sfârșitul lui Gigi Becali? 'Oamenii din sistem s-au săturat de el. A fost o săgeată, i-a trădat pe Georgescu și Simion'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!