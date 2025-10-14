Sport

Legenda lui Inter s-a convins după primele meciului ale lui Cristi Chivu: „Mi-a plăcut mai mult Inzaghi! Nu știu de ce a plecat”

Una dintre legendele lui Inter a vorbit despre situația echipei. Ce a spus despre cum arăta echipa în mandatul lui Inzaghi și cum l-a caracterizat pe Cristi Chivu.
Mihai Dragomir
14.10.2025 | 15:11
Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipă sub comanda lui Chivu, comparativ cu mandatul lui Simone Inzaghi. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Inter, cea care a zdrobit Cremonese înaintea pauzei competiționale, pare că și-a revenit după startul de sezon nu tocmai convingător. O legendă a „nerazzurrilor” a vorbit despre forma echipei lui Cristi Chivu, regretând plecarea lui Simone Inzaghi.

Legenda lui Inter regretă plecarea lui Simone Inzaghi. Ce a spus despre Cristi Chivu

Inter a legat o serie de rezultate bune în ultimele meciuri și pare că se află din nou pe drumul cel bun. Dacă jucătorii lui Chivu cred că antrenorul român a schimbat fața echipei, una dintre legendele clubului îl regretă și acum pe Simone Inzaghi.

Mai exact, Lothar Matthaus, care a îmbrăcat tricoul italienilor în perioada 1988 – 1992, a declarat că nu își explică nici acum ce l-a făcut pe Inzaghi să plece de la Inter și că îi plăcea mai mult echipa cu el la timonă. Cât despre Chivu, el consideră că este prematur să fie judecat.

„E adevărat că nu au câștigat nimic până la urmă, dar a fost un sezon fantastic. Cele două meciuri împotriva lui Bayern și cele două meciuri împotriva Barcelonei vor intra în istoria lui Inter. Au fost două meciuri de neuitat. Finala? Nu sunt multe de spus. M-a durut înfrângerea, dar nu atât de mult, pentru că victoria lui Paris Saint-Germain a fost absolut meritată.

Nu știu ce l-a determinat pe Inzaghi să părăsească Inter, nu știu dacă au existat probleme cu clubul. Desigur, oferta venită din Arabia Saudită era greu de refuzat. Este încă prea devreme pentru a judeca munca lui Chivu, dar mi-a plăcut mai mult Interul lui Inzaghi”, a spus Lothar Matthaus, citat de fcinter1908.it.

Poate Cristi Chivu să ia titlul cu Inter? Legenda italienilor a dat verdictul

Ulterior, Lothar Matthaus a fost întrebat și dacă crede că Inter poate cuceri titlul în Serie A în acest sezon. Germanul este convins că echipa are forța necesară pentru atingerea acestui obiectiv.

„Da, echipa este foarte puternică și chiar a început bine în Liga Campionilor. Cred că toți vor fi foarte nerăbdători să demonstreze că sunt cei mai buni”, a mai spus Lothar Matthaus, conform sursei citate.

Clasament Serie A. Pe ce loc se află Inter

După primele 6 etape scurse din noul sezon din Serie A, Inter se află pe locul 4, cu 12 puncte. Napoli, campioana en-titre, este liderul din Italia, cu 15 puncte. Iată clasamentul complet:

Clasament Serie A loc Inter

