Sport

Legenda lui Manchester United și-a anunțat retragerea din fotbal: „A fost o călătorie incredibilă”

Sfârșitul este aproape pentru fostul fotbalist al lui Manchester United! Este gata să-și pună capăt carierei, iar următorul meci ar putea fi ultima sa partidă oficială
Ciprian Păvăleanu
30.04.2026 | 13:10
ULTIMA ORĂ
Ashley Young se va retrage la finalul sezonului. Sâmbătă, 2 mai, va fi ultimul său meci. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 2 mai, va fi ultimul meci din cariera lui Ashley Young, care a ajuns la vârsta de 40 de ani. În prezent, fostul internațional englez continuă să joace la un nivel destul de înalt. El este legitimat la formația Ipswich Town, ce evoluează în Championship (n.r. – a doua ligă din Anglia) și chiar ar putea bifa promovarea la finalul sezonului.

Adio, Ashley Young! Fostul star de la Manchester United se va retrage la finalul sezonului

Ashley Young și-a petrecut o bună parte a carierei pentru „diavolii roșii”. Din 2011 până în 2020, internaționalul englez a jucat în 261 de meciuri pentru Manchester United, alături de care a câștigat Premier League, Europa League, FA Cup și Cupa Ligii Angliei.

ADVERTISEMENT

Ajuns la 40 de ani, Ashley Young este gata să pună punct. Fostul fotbalist al lui Manchester United a bifat toate pozițiile din teren de-a lungul carierei, însă cel mai mult a evoluat în zonele laterale, atât la mijloc, cât și în apărare. Anunțul a fost făcut chiar de el prin intermediul rețelelor de socializare

„De la Sefton Road la Vicarage Road, la Villa Park, la Wembley, la Old Trafford, la San Siro, înapoi la Villa Park, la Goodison Park și, în final, la Portman Road. A fost o călătorie incredibilă la care puteam doar să visez atunci când eram un puști. Dar, acest vis trebuie să aibă și un sfârșit. Sâmbătă ar putea fi ultimul meu meci din carierea profesională. 23 de ani și gata! Va urma…”, a scris englezul pe pagina sa de X.

ADVERTISEMENT
Performanța pe care Ashley Young o poate bifa înainte să-și agațe ghetele în cui

Ashley Young a fost accidentat în ultima perioadă, însă el ar putea fi introdus câteva minute la finalul partidei cu QPR. Este greu de crezut că antrenorul îl va folosi titular, având în vedere că el are probleme medicale și că meciul este de o importanță uriașă.

ADVERTISEMENT
În cazul unei victorii, Ipswich Town va promova în Premier League, în timp ce o înfrângere sau un rezultat de egalitate ar putea fi un eșec total. Echipa lui Ashley Young poate fi depășită de adversare dacă nu va câștiga partida cu QPR. Dacă Ipswich va câștiga, legendarul jucător britanic își va încheia cariera în glorie, cu o promovare superbă a echipei sale pe prima scenă a fotbalului britanic.

ADVERTISEMENT

Pe lângă Manchester United și Ipswich Town, Ashley Young a mai jucat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Watford, Aston Villa, Inter Milano și Everton. În sezonul 2020/2021, el a reușit să câștige și „Scudetto” în Italia, alături de echipa condusă în prezent de Cristian Chivu.

  • 39 de selecții și 7 goluri are Ashley Young pentru naționala Angliei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu i-a plăcut modelul sau avea nevoie de bani? O rudă a unui...
iamsport.ro
Nu i-a plăcut modelul sau avea nevoie de bani? O rudă a unui fotbalist de la FCSB ar fi încercat să amaneteze ceasul de 5.000 de euro primit cadou
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!