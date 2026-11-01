Legenda lui Manchester United și soția lui Michael Carrick, în război de 12 ani. Ultimele declarații pot reaprinde conflictul

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Roy Keane și Lisa Carrick, soția antrenorului lui Manchester United, sunt implicați într-un conflict care durează de mai bine de 12 ani. Totul a pornit în 2014, după ce fostul căpitan al „diavolilor roșii” l-a criticat dur pe Michael Carrick, iar partenera acestuia a reacționat public, printr-un mesaj controversat. Acum, tensiunile ar putea reveni în prim-plan, asta după ce Keane a lansat un nou atac la adresa lui Michael Carrick, care trece printr-o perioadă extrem de dificilă pe banca grupării de pe Old Trafford. Fostul internațional irlandez a spus că antrenorul și colaboratorii săi ar trebui să fie recunoscători că încă își păstrează posturile și le-a cerut să demonstreze că merită încrederea conducerii, iar numele lui Lisa Carrick a revenit în discuție în presa britanică.

Conflictul dintre Roy Keane și soția lui Michael Carrick a început în 2014, după un eșec al lui Manchester United

Prima confruntare publică dintre Roy Keane și familia Carrick a avut loc în februarie 2014. Manchester United pierduse atunci cu 0-2 în fața lui Olympiacos, în prima manșă a optimilor de finală din . După partidă, Michael Carrick a oferit un interviu în care a vorbit despre șansele echipei de a întoarce rezultatul în retur.

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Keane, aflat în postura de analist TV, nu a fost deloc impresionat de prestația fostului mijlocașului și de explicațiile acestuia. Fostul căpitan al lui United a considerat că interviul a fost la fel de lipsit de energie precum evoluția echipei și i-a reproșat lui Carrick că nu a transmis suficientă determinare.

Comentariile irlandezului au provocat reacția soției fotbalistului. Lisa Carrick a publicat pe Twitter un mesaj extrem de dur la adresa lui Keane, pe care l-a insultat și l-a acuzat că spune lucruri doar pentru a provoca reacții. Ulterior, aceasta a șters postarea și a revenit cu o explicație, recunoscând că emoțiile au făcut-o să reacționeze impulsiv. Ironia face că Manchester United a reușit să întoarcă rezultatul în retur. Formația de pe Old Trafford s-a impus cu 3-0 și s-a calificat în sferturile competiției, după 3-2 la general.

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Roy Keane a readus-o în discuție pe Lisa Carrick în 2026

După mai bine de un deceniu, disputa a revenit în atenția publicului în ianuarie 2026, când Michael Carrick a fost numit antrenor interimar al lui . În cadrul podcastului „Stick to Football”, Roy Keane a comentat componența noului staff tehnic și a făcut o remarcă ironică la adresa soției tehnicianului.

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„Soția lui poate să vină și ea, pentru că uneori are gura cam mare. Probabil ea ține discursul înaintea meciurilor”, a spus fostul căpitan al lui United, făcând trimitere evidentă la episodul din 2014. Carrick a fost întrebat despre remarca lui Keane la prima conferință de presă în noua funcție. Antrenorul a preferat să nu alimenteze conflictul și a susținut că vorbele fostului său coleg nu îl afectează.

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„Sincer, nu m-a deranjat. Nu pun mai multă presiune pe mine. Există multe opinii, unele pozitive, altele mai puțin pozitive. Sunt irelevante pentru ceea ce trebuie să fac eu”, a explicat Carrick.

Keane a lansat un nou atac după criza de la Manchester United

La finalul lunii octombrie 2026, Roy Keane a revenit cu un discurs dur la adresa lui Michael Carrick. Nemulțumit de rezultatele echipei, fostul mijlocaș a spus că antrenorul și oamenii din staff-ul său ar trebui să se considere norocoși că încă sunt la Manchester United.

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Keane a criticat inclusiv tendința de a pune problemele echipei pe seama conducerii și a cerut ca responsabilitatea să fie asumată de cei aflați pe banca tehnică. „Sunt niște băieți norocoși că încă sunt la Manchester United. Trebuie să-și facă curaj și să înceapă să obțină rezultate”, a transmis fostul căpitan, potrivit presei britanice.

Atacul a venit după o perioadă complicată pentru United, marcată de înfrângeri usturătoare și de discuții privind viitorul lui Carrick. În plus, Keane a pus sub semnul întrebării capacitatea antrenorului de a gestiona un club de asemenea dimensiuni pe termen lung, făcând diferența între o perioadă scurtă de rezultate bune și responsabilitatea de a conduce întreaga echipă.