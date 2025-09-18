Sport

Legenda lui Real Madrid îi bagă mințile în cap lui Vinicius: „Vei continua să fii rezervă!”

Odată cu venirea lui Xabi Alonso, Vinicius pare că și-a pierdut statutul de vedetă la Real Madrid. Superstarul brazilian „a fost tras de urechi” de o legendă a clubului
Ciprian Păvăleanu
18.09.2025 | 13:43
Legenda lui Real Madrid ii baga mintile in cap lui Vinicius Vei continua sa fii rezerva
Legenda lui Real Madrid îl atenționează pe Vinicius Junior. Foto: hepta.ro

De la startul noului sezon, Vinicius Junior nu a fost integralist în niciunul dintre meciurile lui Real Madrid. Deși are un început bun în La Liga, cu două goluri și un assist în primele patru etape, Xabi Alonso continuă să rotească lotul foarte mult, iar superstarul brazilian nu joacă numărul de minute pe care și l-ar dori.

Legenda lui Real Madrid, sfat important pentru Vinicius: „Dacă va continua așa, nu va mai juca”

Real Madrid s-a impus împotriva lui Olympique Marseille în prima etapă din UEFA Champions League, iar Vinicius Junior a fost folosit de Xabi Alonso doar câteva minute în finalul partidei. Predrag Mijatovic, unicul marcator al „los blancos” din finala din 1998 împotriva lui Juventus, i-a atras atenția brazilianului, despre care spune că nu se antrenează profesionist, fiind supărat din cauza statutului său incert de la echipă.

„Dacă te antrenezi prost și fără chef doar pentru că nu ai fost titular… în continuare nu vei juca. Depinde de el. Dacă trage mai tare, va juca, iar dacă nu, va juca altcineva. Cunosc filosofia și metodologia pe care le are Xabi Alonso și nu mă surprinde.

Xabi vrea să-i aibă pe toți jucătorii foarte activi, să joace mulți dintre ei aproape în fiecare meci, atât în La Liga, cât și în Champions League. Xabi Alonso nu va avea nicio problemă să lase pe oricine pe bancă”, a spus Predrag Mijatovic, legenda lui Real Madrid, conform cotidianului spaniol Marca.

Ce a spus Xabi Alonso despre Vinicius Junior la finalul partidei din Champions League

Xabi Alonso, noul antrenor al madrilenilor, este conștient că mulți dintre jucători s-ar putea frustra atunci când rămân doar pe banca de rezervă, însă tehnicianul spaniol caută să aibă de fiecare dată variante puternice de jucători care să intre pe parcursul meciului și să aducă prospețime în jocul lui Real Madrid:

„Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.

Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a explicat Xabi Alonso.

