Legenda lui Real Madrid nu l-ar transfera pe Yamal: „Nu l-am auzit niciodată pe Messi să spună asta”

ADVERTISEMENT

Atacantul formației catalane este fără unul dintre cei mai buni jucători ai lumii, însă cu toate acestea el nu ar putea să evolueze pentru Real Madrid.

Lamine Yamal are ușa închisă la Real Madrid

Ivan Zamorano, fostul atacant al grupării madrilene, l-a criticat pe Lamine Yamal și chiar l-a comparat pe acesta cu Leo Messi. Legenda lui Real Madrid spune că internaționalul iberic nu ar putea să fie jucătorul „Galacticilor” pentru că nu are un comportament care să se plieze pe valorile clubului. „Nu l-aș transfera pe Lamine Yamal. E un talent incredibil, dar nu are caracterul format pentru a fi fotbalist la Real Madrid. Madridul este o echipă care are clasă și cultură, jucătorii trebuie să reprezinte asta”, a spus Zamorano pentru .

ADVERTISEMENT

Acesta a continuat: „Nu am auzit niciodată de la Messi să spună că Real Madrid a furat ceva, chiar dacă era cel mai bun jucător din lume. Un copil de 17 ani nu trebuie să primească atenție pentru ce declară, ci pentru ce dovedește pe teren. Eu l-aș transfera pe Pedri, sincer. E umil, vorbește puțin și lasă fotbalul pe care-l practică să-i fie carte de vizită. Acesta e spiritul dorit la Real Madrid”.

Cum i-a supărat Lamine Yamal pe cei de la Real Madrid

, meci care s-a terminat cu victoria celor de la Real Madrid, 2-1, Lamine Yamal a fost la un podcast cunoscut din Spania. Acolo, fotbalistul Barcelonei a avut mai multe declarații controversate prin care ataca gruparea de pe Santiago Bernabeu. „Fură Real Madrid?”, a fost întrebat, iar atacantul a răspuns imediat: „Da, fură, mereu au furat cu ajutorul arbitrajelor”.

ADVERTISEMENT

De altfel, tensiunea a fost uriașă, iar la finalul confruntării, mai mulți jucători ai formației blanco i-au reproșat lui Yamal declarațiile făcute. Cel mai categoric a fost Vinicius Junior, cel care l-a provocat pe iberic și l-a invitat la vestiare, pentru o confruntare fizică. Lucrurile s-au liniștit însă și au fost aplanate de către oficialii celor două echipe, însă rămâne de jucătorul de doar 18 ani al Barcelonei.