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FANATIK a aflat că Edward Iordănescu a găsit un proiect care să fie pe placul său. Fostul selecționer merge în Anglia, acolo unde va semna cu Watford, formație ce se află în subsolul clasamentului din Championship (n.r. – Liga a 2-a din Anglia). Troy Deeney, legendarul atacant al britanicilor, a reacționat în direct la TalkSPORT la informația despre venirea noului antrenor.

Cum a comentat Troy Deeney informația oferită în exclusivitate de FANATIK despre Edi Iordănescu la Watford

În cadrul emisiunii TalkSPORT, Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, a oferit câteva detalii despre Edi Iordănescu pentru ca englezii să știe la ce trebuie să se aștepte de la fostul selecționer al României: „Edward Iordănescu este un manager foarte abil din punct de vedere tactic. Toți cei care au lucrat cu el au spus că este un foarte bun strateg și un antrenor care leagă relații foarte apropiate cu jucătorii săi. Știe când să le fie prieten, când să ia distanță față de ei, tocmai de aceea cred că se va integra foarte rapid în vestiarul lui Watford. Este updatat cu toate noutățile din fotbal. L-a vizitat chiar și pe Roberto De Zerbi (n.r. – antrenorul lui Tottenham) cu care este apropiat în momentul de față. Watford și-a luat un manager foarte bun”, a explicat Emanuel Roșu.

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Troy Deeney, celebrul atacant al lui Watford, a fost prezent în platou, însă nu s-a arătat foarte încrezător. El nu crede că problema este neapărat la antrenor, ci la jucători. Astfel, el este pesimist că care au adus echipa în subsolul clasamentului: „Sunt nevoit să spun ceea ce trebuie, pentru că suntem la radio și aș intra în probleme. Nu am nimic personal cu acest manager, îi doresc succes, dar poți avea cea mai bună relație cu jucătorii, dar dacă ei nu sunt destul de buni, atunci ce poți să faci? Tu poți fi cel mai bun tactician din lume, dar dacă jucătorii nu se ridică la un nivel bun, ce poți face? Jucătorii nu au încredere, cel puțin jumătate din suporteri nu sunt deloc fericiți, este o situație complicată”, a comentat Troy Deeney imediat după intervenția lui Emanuel Roșu.

Cine a fost Troy Deeney, atacant cu peste 419 meciuri pentru Watford

Troy Deeney este un fost fotbalist englez, care și-a dedicat o bună parte a carierei pentru noua echipă a lui Edward Iordănescu, Watford, unde a jucat 11 ani, timp în care a adunat 419 partide și a marcat 140 de goluri. În tot acest timp, el a jucat pentru britanici atât în Premier League, cât și în Championship.

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Deeney este celebru la Watford, însă este foarte cunoscut și de foarte mulți alți fani ai fotbalului. Una dintre fazele celebre în care a fost implicat , când adversarii au ratat un penalty în prelungiri, după care Deeney a înscris golul victoriei la faza următoare. Atât ideea că „fotbalul se joacă până în ultima secundă”, cât și comentariul celebru al lui Bill Leslie au făcut ca acel moment să intre în istoria fotbalului.