Legenda micilor lui Cocoșatu. El este vedeta care comanda câte 20 de bucăți la o singură masă

Sandu Cocoșatu a spus totul despre afacerea sa celebră cu mici. Produsele sale au ajuns cunoscute și în străinătate. Zeci de vedete i-au trecut pragul restaurantului și i-a servit cu mândrie, însă totul a venit cu un preț. Ce nu a făcut bucătarul niciodată în 25 de ani.

Sandu Cocoșatu, legenda celor mai celebri mici din București

cei mai celebri din România sunt cei ai lui Sandu Cocoșatu. . Într-un interviu recent, bucătarul de legendă și-a deschis sufletul.

Sandu Cocoșatu a explicat cum s-a ales cu porecla care până la urmă l-a făcut celebru și de ce nu l-a deranjat niciodată. Totul a pornit de la aspectul său fizic, însă, ulterior, a învățat că nu contează cum te strigă oamenii, atâta timp cât prin fapte îți arată respect.

„Aveam aproape de 30 de ani când oricum, persoana cu care lucram, am lucrat o viață întreagă cu el, dar acolo unde m-am întâlnit cu el, mi-a spus că nu am să mai plec de acolo niciodată. Am stat cu el împreună numai în București, în Băneasa acolo, 32 de ani.

În glumă a zis să facem brandul acesta și să îi spunem cocoșatu.(…) Niciodată nu m-a deranjat porecla asta pentru că știm că așa sunt, dar aveam satisfacția asta când veneau oamenii și întrebau unde e Sandu Cocoșatu.

Când mă vedeau atunci, înțelegeau. Toate somitățile, și din politică și din cultura noastră când veneau, întâi veneau și îmi strângeau mâna și apoi intrau în restaurant”, a povestit Sandu Cocoșatu la Fiță cu Adiță, citat de

„Timp de 25 de ani am muncit fără concediu”

Dar pentru a fi atât de cunoscut și de apreciat, Sandu Cocoșatu a făcut mari sacrificii. Timp de două decenii și jumătate a muncit zilnic, fără pauză. „Timp de 25 de am muncit, fără concediu, de dimineața de la 8 până seara la 12.00 – 01.00.

Dacă spun la cineva nu mă crede nimeni. Dacă lipseam o zi, îmi era foarte greu. Copiii plecau să se plimbe, apoi nepoții, eu nu am plecat niciodată”, a explicat celebru bucătar.

Totodată, zeci de vedete au mâncat de-a lungul timpului mici de la Cocoșatu, iar Sandu se mândrește cu asta. Rețeta sa este, însă, secretă. O știe doar băiatul care îl ajută, mâna sa dreaptă, care va rămâne să ducă afacerea mai departe când bucătarul nu va mai fi.

„Ileana Stana Ionescu, Maria Cârneci. Au venit și fotbaliști Adi Mutu, Mircea Lucescu, Olăroiu, oameni care veneau și îmi cereau 10 – 20 mici și îi făceam cu drag. Mitică Dragomir îmi spunea: ‘Nea Sandu, pune-mi și mie 20’. Dacă cunoști un om și vrei să-l servești cu drag, totul îți iese bine”, a dezvăluit Sandu Cocoșatu despre vedetele care au mâncat mici făcuți de el.