Rapid vrea să își revină după începutul dezamăgitor de sezon. Acest eveniment a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului românesc.

Legenda Rapidului a reacționat după numirea lui Șumudică pe banca tehnică: „Eu de la început am zis că are gură mare!”

După lungi discuții și zvonuri legate de posibila preluare a băncii tehnice a Rapidului, Marius Șumudică a ajuns în cele din urmă antrenorul formației bucureștene.

ADVERTISEMENT

Rică Răducanu, fostul mare portar român, a reacționat pe seama acestui eveniment. Legenda giuleștenilor îl cunoaște foarte bine pe tehnicianul român, salutând decizia luată de conducerea echipei.

„Eu de la început am zis că are gură mare, e rapidist, îl știu de atâția ani, are el stilul ăsta, se mai ceartă cu omul, acum zice că și-a revenit. Chiar dacă nu, așa se zice, dacă a umblat colo-colo mai vede cum e și omul învață din greșeli dacă vrea. Pentru Rapid un român e binevenit ca antrenor, și pentru galerie.

ADVERTISEMENT

„Știe cum e viața între noi”

Alt stil e la Rapid, cu lumea e greu de lucrat dacă nu ești atent. El știe cum e atmosfera, e greu de pus unul din altă parte, a fost acolo, știe cum e viața între noi, sperăm să aibă și succes, să fim și noi măcar în cupe să mai audă lumea de noi.

E din cartier, e mai mic decât mine, îl știu bine că e rapidist, eu acolo stau cu el, a copilărit în Regie, când a fost golgheter tot stadionul (n.r. cânta) ‘Șumi gol’, știi cum e, dădea goluri. Astea sunt amintirile frumoase, când ai rezultate bune… și a fost și golgheter”, a spus Rică Răducanu, potrivit

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu îl subestimează pe Marius Șumudică

După ce a semnat cu Rapid, Marius Șumudică are obiectivul de a califica echipa în play-off-ul Superligii. Gigi Becali a reacționat după ce tehnicianul a preluat banca tehnică a rivalei FCSB-ului.

despre care a spus că: „Este un antrenor bun, mai ales pentru că el cunoaște fotbalul românesc și mai ales Rapidul”, a transmis Gigi Becali pentru

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică va încasa 20.000 de euro la Rapid. Tehnicianul are garantate bonusuri impresionante pentru performanță (100.000 de euro dacă Rapid termină pe locurile 2-3 și 500.000 de euro pentru titlu, cu condiția ca echipa să acceadă măcar în Conference League).