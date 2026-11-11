Legenda Rapidului, mărturie dură în ziua în care Dan Șucu a inaugurat baza de 6,5 milioane de euro: „Parcă e un blestem!”

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Grigore Sichitiu a vorbit despre rolul uriaș pe care îl va avea noua bază din Ștefăneștii de Jos în evoluția Rapidului. De asemenea, fostul președinte din Giulești condamnă modul în care Primăria Sectorului 1 și Clubul Sportiv au gestionat baza Pro Rapid.

Dan Șucu, felicitat pentru investiția pe care a făcut-o la Rapid

Dan Șucu a inaugurat miercuri, 11 noiembrie, . Omul de afaceri a investit 6,5 milioane de euro în complexul sportiv care le oferă cele mai bune condiții posibile elevilor lui Daniel Pancu. Decizie care l-a încântat pe Grigore Sichitiu, fostul președintele al giuleștenilor, care a coordonat, împreună cu Mircea Lucescu, construirea bazei Pro Rapid.

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„E un factor foarte important pentru jucători, pentru că noi am preluat cu nea Mircea atunci modelul Appiano Gentile și Milanello din Italia. Echipele să aibă baze mai la periferia orașului, să aibă ca un fel de casa lor. Pentru că am fost acolo, am văzut cum se pregătesc. Adică e ca la tine acasă. Contează enorm de mult ca echipa să aibă locul ei de pregătire și modul lor de a-și duce viața asta sportivă, care nu este deloc ușoară”, a declarat Grigore Sichitiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Grigore Sichitiu, vehement despre Pro Rapid: „Cum să lași în paragină o bază care avea de toate?”

Întrebat de situația fostei baze Pro Rapid, care este abandonată de ani de zile și a ajuns în paragină, Grigore Sichitiu s-a întristat. Fostul președintele din era lui George Copos este de părere că autoritățile, împreună cu Clubul Sportiv Rapid, au făcut o greșeală colosală pentru că nu au fost în stare să întrețină o bază care dispunea de toate facilitățile.

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„Mă doare sufletul când văd cum arată acum Pro Rapid. Nu-mi vine să cred. E așa o lipsă de baze în București. Măcar dacă o lăsau pentru copii și juniori… Pentru că e păcat, domnule, să nu faci nimic, să lași în paragină ceva în care s-au investit milioane de euro.

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Nu știu, mi se pare parcă e un blestem pentru sportul nostru. Presupun că a fost pusă gaj pe undeva. Nu pot să îmi dau seama de ce. Nea Mircea Lucescu, înainte să preia echipa națională, știți că s-a dus la minister și, dacă i se dădea baza din nou, prelua Rapidul. Adică era cu totul și cu totul altceva, că a investit enorm de multă energie și acolo am trăit ani de zile foarte buni. O chestiune pe care eu nu mi-o pot explica. După ce că nu avem, mai lași în paragină o bază care avea absolut de toate: cu centru de recuperare, cu sală de forță, cu hotel, cu tot. Nu îmi vine să cred! Care e logica în care să renunți la ceva care era făcut, care era multifuncțional? Nu știu, nu înțeleg. Era o bază cu tot ceea ce îi trebuie. Îți trebuie zeci de milioane de euro ca să o reconstruiești. Dar de ce s-o distrugi? Asta este o chestiune pe care nu o înțeleg”, a mai spus Grigore Sichitiu.

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Înainte de a construi noua bază de la Ștefăneștii de Jos, Dan Șucu și-a îndreptat atenția către Pro Rapid. Numai că, fondatorul Mobexpert și Clubul Sportiv nu au ajuns la un consens, așa că omul de afaceri s-a orientat către un alt spațiu. Așa, că, în cele din urmă, locul unde s-au pregătit legendele din Giulești , după cum a anunțat parteneriatul dintre Primăria Sectorului 1 și CS Rapid. Întreaga construcție va avea un cost final de 10 milioane de euro.

Cum au făcut Grigore Sichitiu și George Copos pace cu CS Rapid

Însă, Grigore Sichitiu, nu înțelege această decizie. Omul care a proiectat Pro Rapid este de părere că în București se puteau găsi alte locuri care puteau fi amenajate pentru public. În viziunea sa, baza trebuie să fie în continuare destinată exclusiv sportivilor de performanță, având în vedere penuria de resurse pe care le are sportul.

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„Eu, de la Clubul Sportiv Rapid, am făcut prima dată UFC Rapid, după aia AFC Rapid și FC Rapid. Toate formele astea juridice le-am făcut cu doamna Klein, jurista lui Copos, și ne-am despărțit pentru că fotbalul trebuie să rămână separat de toate celelalte sporturi. Iar Sport Club Rapid, cum să spunem, este o chestiune în care sunt amalgamate toate celelalte discipline. Eu am avut relații foarte bune cu ei, că am stat mulți ani în Giulești.

Acolo erau la etajul unu și noi eram la parter. Deci cunosc bine situația, dar îmi pare rău. Aici este lucrul pe care eu îl regret. Când ai totul pregătit, de ce să lași să se distrugă? De ce asemenea orgolii? Cine are ceva de câștigat?

Una e să faci centre de pregătire pentru copii și juniori, pentru echipe, ca să putem să avem cât mai puțini clienți pe la farmacii, și alta e să crezi… Cine credeți că se duce acolo să se plimbe? Care este logica? Care sunt oamenii ăia? Crede cineva că oamenii din Dorobanți, din centru, se duc să se plimbe acolo? E o inepție.

Acolo trebuia conservată și lăsată pentru sportul bun, sportul de masă. Dar de ce s-o distrugi? Câți oameni se duc să se plimbe în zona aia? Nu se duc ei în Cișmigiu. Asta este o chestiune pe care nu pot să o înțeleg, modul de a judeca așa ceva. Când ai totul făcut, îl distrugi și faci altceva care habar n-ai la ce folosește”, a mai spus Grigore Sichitiu.