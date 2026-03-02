Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”

ADVERTISEMENT

Un dialog extrem de spumos s-a petrecut în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA între fostul mare atacant din „Generația de Aur”, Adrian Ilie, și legenda din Bănie, Sorin Cârțu. Ce reproș i-a făcut „Cobra” actualului președintele de onoare de la Universitatea Craiova.

Cum a ajuns Adrian Ilie în Ghencea și nu la Universitatea Craiova. Reproșul „Cobrei” pentru Sorin Cârţu: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”

Principalul subiect de discuție al emisiunii FANATIK SUPERLIGA de luni, 16 februarie 2026 nu putea fi altul decât derby-ul U Craiova – FCSB de duminică, încheiat cu succesul la limită la gazdelor, scor 1-0. Intrat video în emisiune, Sorin Cârțu a avut un schimb de replici cu analistul din platou, Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Oficialul din Bănie i-a reproșat „Cobrei” Ilie că este stelist, în momentul în care acesta a comentat o faza controversată petrecută pe „Ion Oblemenco” în disputa din weekend. Imediat, că el de mic a ajuns pe arena din Craiova. Iată mai jos cum a decurs, într-o atmosferă relaxantă, schimbul de replici:

Sorin Cârțu: „Bine, mă, tu ești stelist”

Adrian Ilie: „Nu, că eu țin cu Craiova, vreau să câștige campionatul. Stai liniștit”

Sorin Cârțu: „De când ții tu cu Craiova? Că tu ai jucat la Steaua”

Adrian Ilie: „Vă spun de când? De când am ajuns la stadion, la 2 ani. Deci de vreo 50 de ani”

După acest dialog pe „contre”, Sorin Cârțu a dezvăluit că el a făcut presiuni asupra conducerii Universității pentru ca Ilie să fie transferat în Bănie: „M-am rugat de nea Cornel (n.r. Corneliu Stroe) o zi întreagă să te ia la Universitatea. Eu eram la Electro, știi, că te aveam la Electro. Și primise oferta”.

ADVERTISEMENT

Cum se apără Sorin Cârțu în fața acestor „acuzații”

Imediat, Adi Ilie l-a dat „în primire” pe Cârțu: „Te dau și în primire. Din cauza ta, înainte să semnez cu Steaua.. te-am întrebat: ‘Ce fac, semnez la Craiova sau la Steaua? Tu ai zis: ‘Du-te la Steaua!’ Mulțumesc! Și așa am plecat”, spune „Cobra”. Oficialul din Bănie s-a apărat apoi: „Bă, mincinosule! M-am rugat de nea Cornel o zi întreagă. (…) Dacă nu a vrut să te ia (n.r. la Universitatea Craiova)”.

ADVERTISEMENT

În aceeași notă destinsă, Sorin Cârțu i-a mărturisit lui Adi Ilie că acesta a fost fotbalistul pe care l-a iubit cel mai mult. „Am declarat că te-am iubit pe tine cel mai mult ca jucător. Acum mă bagi pe țeavă că nu te-am vrut”.

De ce ar fi căzut, de fapt, transferul lui Adi Ilie la Craiova

Sorin Cârțu a explicat apoi de ce nu a mai ajuns Adrian Ilie la Universitatea Craiova. Șefii din Bănie de atunci nu ar fi avut bani pentru fotbalist. „Nea Cornel nu avea… a zis că nu are bani pentru transfer. Era o ofertă de 90 de mii de la Steaua. O zi întreagă am insistat. El: ‘bă, nu am bani’”. Actualul oficial de la Craiova i-a mai reamintit lui . „Cobra” nu se integrase în colectivul „militarilor”.

ADVERTISEMENT

„Îți mai aduci aminte cum plângeai când erai la Steaua? Vorbisem cu Ilie Dumitrescu, cu Lăcătuș.. nu îi era lui bine. Mă rugam de ăia: ‘bă, luați-l în mijlocul vostru să facă trecerea mai ușor”, mai spune Cârțu.

Cum a ajuns Adi Ilie să fie „ascuns” la Craiova, deși semnase cu Steaua

Adrian Ilie mai dezvăluie un moment mai puțin cunoscut publicului larg petrecut în anii 90. Deși semnase cu Steaua, „Cobra” a fost ascuns în Craiova. Oltenii îl voiau pe atacant, însă în final nu s-a mai putut face nimic.

„După ce am semnat, a venit vara (…) m-au lăsat să continui la Electroputere și după o perioadă, înainte să plecăm în cantonament, după cantonamentul de la Forban m-au luat la Craiova. Au zis că rezolvă ei situația. Eram deja semnat cu Steaua. Din februarie semnase.

(n.r. nu au mai reușit, după ce te-au ascuns, să te facă să mergi la Craiova?) Steaua nu a fost de acord. Nu mi-am dat seama. A fost o chestie de conjunctură, fiind copil. Am plecat de la Steaua, m-am dus la Craiova, am stat vreo două săptămâni pe acolo. Au zis că rezolvă situația. Steaua era în cantonament prin Ungaria. Am ajuns cu vreo 10 zile înainte de meciul cu Dinamo și am dat gol”, mai povestește Ilie.