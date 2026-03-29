Sport

Legenda României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. Mii de români au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona

Cine a fost fotbalistul de legendă al României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. Ce probleme de sănătate a avut și cum era adulat de mii de persoane, la fel ca Maradona.
Adrian Baciu
29.03.2026 | 08:15
Legenda Romaniei care fuma peste un pachet de tigari pe zi Mii de romani au venit in fiecare zi la spital la fel ca la Maradona
EXCLUSIV FANATIK
Ce probleme medicale a avut Ion Oblemenco, fotbalistul de legendă al României. Acesta fuma peste un pachet de țigări pe zi. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Care a fost fotbalistul de legendă al României, cu peste 270 de meciuri jucate la o echipă de tradiție din prima divizie, care fuma peste un pachet de țigări pe zi și, cu toate acestea, reușea să fie golgheterul formației, dar și a întregii competiții. Problemele medicale pe care le-a avut legendarul sportiv chiar în timp ce încă evolua.

Ion Oblemenco, fotbalistul de legendă al României care fuma peste un pachet de țigări pe zi

Ion Oblemenco, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care, în mod aproape incredibil, nu au reușit să evolueze niciun minut sub ”tricolor”, deși a ieșit golgheterul țării în 4 rânduri, a fost subiectul episodului cu numărul 45 al emisiunii ”Oldies But Goldies”. Invitatul permanent al lui lui Horia Ivanovici, reputatul jurnalist Andrei Vochin, a prezentat o serie de întâmplări mai puțin cunoscute din viața legendei din Bănie.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, acesta a povestit despre un eveniment care s-a petrecut în viața lui Ion Oblemenco în toamna lui 1972. Pe 28 octombrie, ”Tunarul” din Bănie evoluează și marchează o dublă într-un meci de campionat cu Jiul Petroșani. A doua zi după meci, lunea, s-a dus la facultate, acolo unde avea un examen, el fiind și student.

După ce a luat examenul, Oblemenco a ajuns în birourile clubului din Craiova, unde, dintr-o dată, începe să se simtă rău. Cei din jurul său au pus totul pe seama stresului, pe faptul că avusese un examen. Vochin mai dezvăluie că fotbalistul avea și un viciu: ”Fuma mult. Golgheterul României fiind, acesta fuma peste un pachet de țigări pe zi”.

ADVERTISEMENT
După ce i s-a făcut rău, Ion Oblemenco a căzut din picioare. ”I se face rău acolo și cade din picioare. S-a sunat la salvare, nu vine salvarea. Doctorul Frânculescu, care era la club, iese în stradă, oprește o mașină și îl duce la spital. Diagnosticul: ulcer perforat. Avea hemoragie internă practic. Dacă mai stătea o oră, putea muri”, spune Vochin.

ADVERTISEMENT

Prin ce cumpănă a trecut Ion Oblemenco când încă juca la Craiova. Mii de oameni au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona

Ajuns la spitalul din Craiova, Ion Oblemenco este operat de nimeni altul decât Petre Tonitza, fiul marelui pictor Nicolae Tonitza. În timpul pe care ”Dumnezeul oltenilor” îl petrece în spital, în curtea unității medicale erau mii de oameni. Veneau exact cum făceau pe vremuri fanii lui Maradona, când argentinianul avusese grave probleme de sănătate. În oraș s-au deschis și centre de recoltare de sânge, la fabrici și în facultăți.

ADVERTISEMENT

Exact cum era la Maradona când era el în comă. Așa era la Oblemenco. Mii de oameni plecau zi de zi de la servici, veneau, stăteau în curte și se rugau pentru el. Nu era presa de acum. Atunci erau zvonuri: unii ziceau că a murit, alții că e grav, că încă trăiește. S-au deschis centre de recoltare de sânge în întreprinderile din Craiova și în facultățile din Craiova, unde oamenii donau sânge pentru că el avea nevoie de sânge”, mai dezvăluie Vochin.

Ulterior, din cauza unor complicații, același Tonitza îl operează a doua oară pe Oblemenco. Treptat, acesta și-a revenit, iar în noiembrie a fost externat. Mii de oameni din Craiova erau fericiți pe străzi în acea perioadă, că idolul lor și-a revenit.

ADVERTISEMENT

El a fost fotbalistul de legendă al României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. „I s-a făcut rău și a căzut din picioare”. Mii de oameni au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu:...
iamsport.ro
Peste Hagi și Balaci. Colegul care l-a impresionat cel mai mult pe Bumbescu: 'Era extraordinar!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!