Legenda României care fuma peste un pachet de țigări pe zi. Mii de români au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona

Care a fost fotbalistul de legendă al României, cu peste 270 de meciuri jucate la o echipă de tradiție din prima divizie, care fuma peste un pachet de țigări pe zi și, cu toate acestea, reușea să fie golgheterul formației, dar și a întregii competiții. Problemele medicale pe care le-a avut legendarul sportiv chiar în timp ce încă evolua.

Ion Oblemenco, fotbalistul de legendă al României care fuma peste un pachet de țigări pe zi

Ion Oblemenco, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care, în mod aproape incredibil, nu au reușit să evolueze niciun minut sub ”tricolor”, deși a ieșit golgheterul țării în 4 rânduri, a fost subiectul episodului cu numărul 45 al emisiunii ”Oldies But Goldies”. Invitatul permanent al lui lui Horia Ivanovici, reputatul jurnalist Andrei Vochin, a prezentat o serie de întâmplări mai puțin cunoscute din viața legendei din Bănie.

La un moment dat, în viața lui Ion Oblemenco în toamna lui 1972. Pe 28 octombrie, ”Tunarul” din Bănie evoluează și marchează o dublă într-un meci de campionat cu Jiul Petroșani. A doua zi după meci, lunea, s-a dus la facultate, acolo unde avea un examen, el fiind și student.

După ce a luat examenul, Oblemenco a ajuns în birourile clubului din Craiova, unde, dintr-o dată, începe să se simtă rău. Cei din jurul său au pus totul pe seama stresului, pe faptul că avusese un examen. avea și un viciu: ”Fuma mult. Golgheterul României fiind, acesta fuma peste un pachet de țigări pe zi”.

După ce i s-a făcut rău, Ion Oblemenco a căzut din picioare. ”I se face rău acolo și cade din picioare. S-a sunat la salvare, nu vine salvarea. Doctorul Frânculescu, care era la club, iese în stradă, oprește o mașină și îl duce la spital. Diagnosticul: ulcer perforat. Avea hemoragie internă practic. Dacă mai stătea o oră, putea muri”, spune Vochin.

Prin ce cumpănă a trecut Ion Oblemenco când încă juca la Craiova. Mii de oameni au venit în fiecare zi la spital, la fel ca la Maradona

Ajuns la spitalul din Craiova, Ion Oblemenco este operat de nimeni altul decât Petre Tonitza, fiul marelui pictor Nicolae Tonitza. În timpul pe care ”Dumnezeul oltenilor” îl petrece în spital, în curtea unității medicale erau mii de oameni. Veneau exact cum făceau pe vremuri fanii lui Maradona, când argentinianul avusese grave probleme de sănătate. În oraș s-au deschis și centre de recoltare de sânge, la fabrici și în facultăți.

”Exact cum era la Maradona când era el în comă. Așa era la Oblemenco. Mii de oameni plecau zi de zi de la servici, veneau, stăteau în curte și se rugau pentru el. Nu era presa de acum. Atunci erau zvonuri: unii ziceau că a murit, alții că e grav, că încă trăiește. S-au deschis centre de recoltare de sânge în întreprinderile din Craiova și în facultățile din Craiova, unde oamenii donau sânge pentru că el avea nevoie de sânge”, mai dezvăluie Vochin.

Ulterior, din cauza unor complicații, același Tonitza îl operează a doua oară pe Oblemenco. Treptat, acesta și-a revenit, iar în noiembrie a fost externat. Mii de oameni din Craiova erau fericiți pe străzi în acea perioadă, că idolul lor și-a revenit.

