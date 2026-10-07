Legenda sportului s-a afișat cu iubita mai mică cu 19 de ani: „Cea mai bună noapte”

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Un fost jucător de fotbal a uimit cu imaginile pe care le-a postat în mediul online. Americanul care a câștigat premiul Davey O’Brien în 1988 s-a afișat cu iubita mai mică cu 19 de ani și a atras toate privirile. Cu ce se ocupă femeia, de fapt.

Fostul sportiv care are o relație cu o femeie mai tânără cu 19 ani

Troy Aikman (59 ani) este considerat o legendă în NFL. a decis să nu mai fie rezervat în ceea ce privește viața amoroasă. A publicat o imagine specială alături de femeia cu care are o relație. Le-a oferit admiratorilor o perspectivă rară asupra poveștii de dragoste pe care o trăiește acum.

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Formează un cuplu cu Marisa Howard, care este cu 19 ani. „Îmi place”, este mesajul pe care triplul campion al Super Bowl l-a lăsat pe contul de Instagram, în dreptul unei imagini cu partenera sa. Cei doi au savurat o cină romantică la restaurantul de lux Catch Dallas. Apoi, au împărtășit acest moment special cu cei de pe rețelele de socializare.

„Cea mai bună noapte”, a completat femeia, în social media. Ea este autoare de cărți pentru copii și instructoare de yoga, conform . Fotografia a fost realizată cu ocazia zilei de naștere a șatenei, care este mama a două fete. Cele mici l-au cunoscut deja pe bărbatul cu care mama lor și-a refăcut viața amoroasă.

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Emblematicul fundaș ar fi împreună cu actuala iubită de ceva vreme. Troy Aikman a fost însurat cu Catherine „Capa” Mooty, însă a divorțat în anul 2023. După finalizarea actelor a declarat că eșecul acelei căsnicii a fost punctul cel mai de jos al vieții sale. A mai subliniat că a avut probleme cu ideea de mulțumire sau satisfacție și că acest lucru a contribuit la destrămarea mariajului.

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Laudele primite de fostul jucător

Troy Aikman și-a asumat relația cu frumoasa șatenă în urmă cu puțină vreme. În luna iunie a anunțat că nu este singur și că formează un cuplu cu o femeie care a lucrat ca model pentru mai multe companii de top. De fiecare dată când postează imagini cu iubita sa fostul fundaș primește numeroase reacții de la admiratori.

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„Amândoi păreți atât de fericiți. Și La mulți ani, Marisei voastre”, „Formați un cuplu frumos” sau „Superb”, au scris o parte dintre fanii fostului sportiv. Un alt internaut a adăugat că iubita sa este „frumoasă”, în timp ce altă persoană a remarcat fotografia minunată în care cei doi parteneri apar împreună.

„La mulți ani celei mai frumoase!” și „La mulți ani, Marisa! Abia aștept să vă revăd pe amândouă curând”, au mai completat fanii fostului fundaș american. În altă ordine de idei, Troy Aikman susține că la aproape 60 de ani se simte foarte ager și puternic la fel ca în tinerețe. Ziua lui de naștere este pe 21 noiembrie.