Legenda Stelei, internată la ATI! Care e starea de sănătate. Exclusiv

FANATIK a aflat că un fost jucător al Stelei din anii 80 se află într-o stare delicată de sănătate. Fiind internat la ATI, ex-fotbalistul nu a putut socializa cu reporterii site-ului nostru.
FANATIK a aflat în exclusivitate că Florin Marin (72 ani), fost jucător la Steaua, dar și antrenor la Rapid sau Dinamo, se află la ATI (n.r. – secția de Anestezie și Terapie Intensivă).
Din informațiile site-ului nostru, Florin Marin a fost internat din cauza problemelor de sănătate. Am încercat să comunicăm cu fostul jucător al „militarilor”, însă condiția în care se află nu i-a permis tehnicianului să ne transmită câteva gânduri.
Am contactat familia lui Florin Marin și aceasta ne-a transmis că starea este una stabilă și preferă să păstreze discreția în ceea ce îl privește pe fostul mare jucător al Stelei. De amintit este faptul că antrenorul a părăsit-o pe FC Voluntari în această iarnă din cauza unor dureri în zona spatelui.
Cariera lui Florin Marin a început la Rapid București, club pe care l-a părăsit în 1976 pentru a semna cu Steaua. La „militari” a petrecut 8 ani, unde a câștigat un titlu, în sezonul 1977/1978, și o Cupă a României, în stagiunea 1978/1979. În 1984 a făcut pasul la FC Argeș, ca în 1985 să semneze cu Gloria Buzău. Cariera a ajuns la sfârșit la clubul FC Inter Sibiu.
Ca antrenor, Florin Marin a fost la Farul Constanța, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploiești, Petrolul, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Astra Giurgiu, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.