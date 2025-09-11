Legenda Stelei, internată la ATI! Care e starea de sănătate. Exclusiv

FANATIK a aflat că un fost jucător al Stelei din anii 80 se află într-o stare delicată de sănătate. Fiind internat la ATI, ex-fotbalistul nu a putut socializa cu reporterii site-ului nostru.

Florin Marin, internat la ATI. Cum se simte fostul jucător al Stelei

FANATIK a aflat în exclusivitate că la Rapid sau Dinamo, se află la ATI (n.r. – secția de Anestezie și Terapie Intensivă).

Din informațiile site-ului nostru, Florin Marin a fost internat din cauza problemelor de sănătate. Am încercat să comunicăm cu fostul jucător al „militarilor”, însă condiția în care se află nu i-a permis tehnicianului să ne transmită câteva gânduri.

Am contactat familia lui Florin Marin și aceasta ne-a transmis că starea este una stabilă și preferă să păstreze discreția în ceea ce îl privește pe fostul mare jucător al Stelei.

Florin Marin, carieră impresionantă în fotbal

Cariera lui Florin Marin a început la Rapid București, club pe care l-a părăsit în 1976 pentru a semna cu Steaua. La „militari” a petrecut 8 ani, unde a câștigat un titlu, în sezonul 1977/1978, și o Cupă a României, în stagiunea 1978/1979. În 1984 a făcut pasul la FC Argeș, ca în 1985 să semneze cu Gloria Buzău. Cariera a ajuns la sfârșit la clubul FC Inter Sibiu.

Ca antrenor, Florin Marin a fost la Farul Constanța, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploiești, Petrolul, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Astra Giurgiu, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.