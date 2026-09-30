Legenda Stelei, premoniție după ce Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB: „Nu poate!”

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit la FCSB în această toamnă, fix în prima pauză competițională alocată echipelor naționale. Una dintre legendele Stelei a reacționat și a spus ce îi așteaptă pe „roș-albaștrii” în perioada următoare.

Iosif Rotariu s-a pronunțat în cazul revenirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

FCSB a intrat în pauză după un neverosimil . Gigi Becali nu a mai rezistat și a schimbat antrenorul, aducându-l astfel pe Laurențiu Reghecampf pentru a treia oară la echipa sa. Tehnicianul a avut rezultate bune spre foarte bune în primele două mandate, astfel că toată lumea are așteptări de la el în ceea ce privește redresarea echipei. , legenda Stelei și fost coleg cu Laurențiu Reghecampf, a spus că tehnicianul nu poate să readucă echipa pe culmile gloriei într-un timp atât de scurt.

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„Laurențiu Reghecampf este un plus foarte mare pentru FCSB. Am fost coleg cu el și îl știu foarte bine. Are o experiență foarte mare, a mai lucrat la FCSB și a câștigat trofee. E un lucru foarte bun pentru ei, dar cred că nu poate, într-un timp atât de scurt, să ducă FCSB la nivelul la care a dus-o în perioada în care a câștigat trofee. Are nevoie de timp”, a reacționat Iosif Rotariu, pentru

Câte etape a promis Laurențiu Reghecampf că sunt necesare pentru ca FCSB să revină pe primul loc

Cu puțin timp înainte să fie instalat oficial la FCSB, Laurențiu Reghecampf a discutat cu Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit public promisiunea făcută de antrenor, anume că bucureștenii vor reveni la șefia clasamentului în doar 10 etape. „A zis că în 10 etape suntem pe primul loc și că ia titlul la pas. «La anul, pe vremea asta, suntem în Champions League». Asta a zis el. Reproduc ce a zis el. Cum să nu-l cred? El la fel mi-a zis și când ne-a dus în Champions League”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

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Al treilea mandat la FCSB pentru Laurențiu Reghecampf începe pe data de 10 octombrie. Atunci se joacă meciul cu Oțelul Galați, de pe Arena Națională, din cadrul etapei cu numărul 11.

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