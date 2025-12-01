Legenda tenisului italian a murit la 92 de ani. A câștigat de două ori Roland Garros

ADVERTISEMENT

Nicola Pietrangeli, cunoscut drept o legendă a tenisului italian, a murit la 92 de ani. Fostul mare tenismen a câștigat de două ori Roland Garros, lăsând în urma sa un palmares impresionant în sportul alb.

Un celebru jucător de tenis din Italia a murit la 92 de ani

Domeniul sportiv traversează o perioadă neplăcută. Jurnaliștii internaționali au anunțat că un celebru jucător de tenis Mai exact, este vorba de un tenismen din Italia cu o carieră uriașă în acest domeniu de activitate.

Vestea a fost confirmată de ATP Roma, care a anunțat că Nicola Pietrangeli a murit. Vedeta avea 92 de ani, trecând la cele veșnice în cursul zilei de luni, 1 decembrie 2025. Momentan, nu se cunoaște care este cauza decesului.

În urmă cu un an legenda sportului italian suferise o fractură la șold. Se pare că starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultima perioadă. Foarte mulți oameni plâng moartea acestui sportiv care a lăsat în urma sa multă durere.

„Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna în istoria sportului nostru, în memoria turneului nostru și în stadionul care poartă cu mândrie numele său”, a transmis ATP Roma, citat de .

„Tenisul italian îşi plânge simbolul. Singurul italian inclus în Hall of Fame, Nicola Pietrangeli, a murit la vârsta de 92 de ani”, a anunțat Federaţia italiană de tenis (FITP), pe contul de Instagram.

Rafael Nadal, reacție după moartea lui Nicola Pietrangeli

„Am aflat trista veste a plecării dintre noi a unei mari figuri a tenisului italian și mondial. Condoleanțele mele familiei sale, fiului său, Filippo și întregii familii tenisului italian. Odihnește-te în pace, Nicola”, a scris Rafael Nadal, pe social media.

Pe de altă parte, Jannik Sinner nu a lăsat niciun mesaj după moartea celebrului jucător de tenis italian. Nicola Pietrangeli l-a criticat aspru pe tenismenul italian cu origini austriece, precizând că are nevoie de „3-4 vieți” pentru a-i bate recordurile stabilite în Cupa Davis.

Cine a fost tenismenul decedat la 92 de ani

Nicola Pietrangeli s-a născut pe 11 septembrie 1933, în Tunis. A venit pe lume într-o familie modestă, tatăl său fiind de origine italiană, în timp ce mama avea origine rusă. Multă vreme a fost considerat cel mai mare jucător italian din toate timpurile.

A început să joace tenis în perioada în care figura paternă era expulzată. Se întâmpla în anul 1946, moment în care familia lui s-a stabilit la Roma, Italia. În această țară a început să se integreze și să învețe italiana.

Și-a făcut debutul internațional la Openul Italiei din 1952, când a pierdut în patru seturi în fața lui Jacques Peten. Ulterior, a participat la patru finale de simplu masculin la Roland Garros.

A câștigat titlul de la Roland Garros de două ori, în 1959 și 1960. De asemenea, a terminat pe locul doi în 1961 și 1964. Totodată, în palmaresul său se găsesc 48 de titluri la simplu. Nicola Pietrangeli a reprezentat Italia în Cupa Davis între 1954 și 1972.