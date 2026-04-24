Legenda Turciei, verdict clar: „Stilul lui Mirel Rădoi va prinde la Gaziantep!”

Mehmet Topal, unul dintre fotbaliștii turci importanți din ultimii 20 de ani, care a evoluat la toate cele 3 mari formații din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, a vorbit despre trecerea lui Mirel .

Ce spune Mehmet Topal despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB la Gaziantep

Turcul care încearcă, din nou, să o salveze pe Petrolul de la retrogradare, a avut cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi și a spus că-l consideră potrivit pe tehnicianul român pentru munca pe care urmează să o aibă de făcut la Gaziantep. Topal chiar i-a urat succes fostului său rival din SuperLiga și a dezmințit informațiile care vorbeau despre probleme financiare ale formației din Turcia.

„Îmi place de Mirel Rădoi ca antrenor. Am încredere că o să aibă succes în campionatul Turciei, cu siguranță o să aibă succes cu stilul lui. Înaintea lui a fost Burak Ilmaz, coechipierul meu, care a făcut lucruri bune acolo. Dar mie îmi place stilul lui Mirel Rădoi. Se zvonește că s-a dus la o echipă care are probleme, dar, de fapt, nu e adevărat. Problemele astea pot apărea la orice echipă. Eu îi doresc să aibă succes”, a declarat Mehmet Topal la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Petrolul.

Mirel Rădoi, pregătit de aventura de la Gaziantep

a avut deja conferința de prezentare la Gaziantep și a vorbit despre provocarea pe care o are în față. Tehnicianul român a dezvăluit că a mai existat interes pentru semnătura sa și din alte campionate, dar a ales să accepte propunerea din Turcia datorită valorii pe care o are campionatul.

„Am analizat statisticile anterioare. Nu sunt magician, dar sunt o persoană căreia îi place să muncească din greu. Desigur, vom face greșeli, dar niciuna dintre aceste greșeli nu va fi intenționată. Le mulțumesc tuturor dinainte. De asemenea, îi mulțumesc fostului meu club pentru că mi-a oferit oportunitatea de a veni aici.

Liga turcă este în prezent pe locul 9. Acest lucru arată că este o ligă de mare calitate. Ligile din România și Turcia sunt similare; și noi jucăm cu pasiune și emoție. Și aici fotbalul se joacă la fel. Am primit anterior oferte din Arabia Saudită, dar nu erau concrete. Știu cât de puternică este liga turcă. Am ales să vin aici atât pentru a fi într-o ligă puternică, cât și pentru a concura în Europa. În trecut, nume precum Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut succes aici. Acesta a fost unul dintre factorii care mi-au influențat decizia”, a spus Mirel Rădoi.