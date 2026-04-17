Legenda Universității Craiova s-a pronunțat după decizia lui Mirel Rădoi la FCSB: „Vrea asta și acolo nu are parte!”

FCSB traversează unul dintre cele mai dezamăgitoare sezoane din ultimii 10-15 ani. Clubul bucureștean a părăsit cupele europene, însă cel mai grav a fost ratarea play-off-ului, în care jucase în fiecare ediție de la implementarea actualului sistem. Mirel Rădoi (45 de ani) și Gigi Becali (67 de ani) au intrat în conflict după 4-0 cu Oțelul, iar antrenorul a amenințat că pleacă. Gică Craioveanu (58 de ani) a văzut ce se întâmplă la echipa bucureșteană și a spus ce va face antrenorul român în cele din urmă.

Gică Craioveanu știe ce va face Mirel Rădoi după ce a intrat în conflict cu Gigi Becali la FCSB

Polemica de la FCSB a apărut imediat după meciul câștigat de „roș-albaștri” cu 4-0 în etapa a 4-a din play-out cu Oțelul. Gigi Becali a intervenit furibund în direct la TV și l-a desființat pe Vlad Chiricheș (36 de ani), care a fost folosit de Rădoi pe postul de „închizător”. Chiar dacă veteranul echipei a contribuit la succesul categoric, latifundiarul din Pipera a spus în mod clar că nu vrea să îl mai vadă pe teren.

Ieșirea patronului campioanei României l-a scos din sărite pe Rădoi, iar . Deși inițial tehnicianul nu știa de declarațiile lui Becali, din informațiile FANATIK, Rădoi a fost de-a dreptul șocant când a aflat despre ce a spus finanțatorul echipei. FANATIK a mai aflat că cei doi nu au discutat după afirmațiile patronului, dar și că antrenorul va pregăti FCSB până la finalul sezonului, indiferent ce se va întâmpla. Gică Craioveanu este convins că Mirel Rădoi va pleca din vară, neavând parte de liniștea dorită la echipa bucureșteană.

„Am spus-o că nu va rezista o lună, deși a rezistat o lună și o săptămână. Va pleca în vară. Mirel, cred eu, are alte perspective. Vrea liniște și la FCSB nu va fi liniște. Am spus că maximum o lună va sta Gigi Becali liniștit. Și Pep Guardiola și Mourinho, oricine va veni, nu va fi liniște. În general, în fotbalul românesc, s-a pierdut răbdarea”, a declarat Gică Craioveanu, în cadrul unui eveniment susținut la Muzeul Fotbalului din București.

Prima reacție a lui Gigi Becali despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB

Gigi Becali a oferit o primă reacție pe seama acestui subiect. . Principalul gând al patronului bucureștenilor este ca echipa lui să prindă barajul de calificare în Conference League.

„Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Gigi Becali, potrivit .

